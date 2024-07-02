【灣區新聞】國慶節假期迎熱浪 酷熱天氣料持續至週末（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本星期大家會渡過一個非常炎熱的國慶節假期，熱浪不但帶來過百度的高溫，而且酷熱天氣會持續至週末，預測灣區內陸地區最高溫度，有機會超過華氏110度。

國家氣象局對灣區大部分地區發出危險酷熱天氣警告，氣象局的天氣預報員表示，最熱的地方是東灣內陸地區，以及北灣谷地，東灣Concord星期三最高溫度可高達華氏110到115度，北灣Solano縣，星期三最高氣溫也達到110度。

氣象局發出危險酷熱天氣警告，代表除了日間非常熱之外，晚上也會很熱，沒有得到舒緩的機會。

危險酷熱警告由星期二上午11時到星期六晚上8時生效，氣象局表示，這段時間，北灣、東灣內陸和南灣地區的日間最高氣溫較同期平均氣溫高出10至20多度，至於近海的地區，包括舊金山（三藩市）和奧克蘭（屋崙），酷熱天氣警示生效，這些地區有海風調節，晚間氣溫會較為涼快，大家出遊也要留意當地天氣。

南加州死亡谷（Death Valley）是最熱的地方，預測星期三最高溫度會達到華氏122度。

大家要避免在最熱的時候停留在戶外，穿鬆身衣服，以及記得經常喝水，儘管不覺得口渴，也應該保持水分充足。

太平洋煤電公司（PG&E）對北加州8個縣近12000個用戶發出可能安全斷電PSPS的通知，包括北灣Napa和Solano縣，PG&E通知受影響的用戶有可能會停電，以防止供電系統觸發山火。

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