【加州新聞】加州7月起實施多項新法 涵蓋房屋槍械教育等

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週一開始，加州實施多項新法例，這些新法例涵蓋的範圍，由房屋、槍械、教育，以至毒品測試等都有。

週一生效的其中一項就是加州汽車管理局（DMV）的新法例，根據現行法例，司機必須在汽車後面的車牌上，展示汽車登記的標貼，但根據加州眾議院256號法案，週一開始至2030年1月1日，禁止執法人員因為逾期的汽車登記標貼而截查司機，除非這個標貼已經逾期兩個月。

另外，加州增加一項新的槍械稅，稅率是11%，令加州成為全國唯一的州份徵收這個槍械稅，現行的聯邦槍支稅，介乎10%或11%仍然生效，加州的槍支稅所得的收益，估計每年約有1.6億元，將會用來資助推行防止暴力計劃。

另一項新法例就是打擊徵收隱藏費用，主要是禁止商業包括餐館、酒吧和送貨app收取附加的隱藏費用，尤其是餐館必須將這些附加費，列入菜單價格裡面，而不是列明在賬單的底部。

此外，加州的租客不必要支付超過一個月租金的安全保證金，之前州法例規定，業主可以要求租客支付相等於兩個月租金的安全保證金，甚至在一些家具齊全的單位，可以要求租客支付三個月的保證金，而這個不包含頭一個月的租金，但週一起只可以收一個月租作安全保證金。

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