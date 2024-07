【加州新聞】加州7月起實施多項新法 涵蓋房屋槍械教育等

【KTSF】

週一開始,加州實施多項新法例,這些新法例涵蓋的範圍,由房屋、槍械、教育,以至毒品測試等都有。

週一生效的其中一項就是加州汽車管理局(DMV)的新法例,根據現行法例,司機必須在汽車後面的車牌上,展示汽車登記的標貼,但根據加州眾議院256號法案,週一開始至2030年1月1日,禁止執法人員因為逾期的汽車登記標貼而截查司機,除非這個標貼已經逾期兩個月。

另外,加州增加一項新的槍械稅,稅率是11%,令加州成為全國唯一的州份徵收這個槍械稅,現行的聯邦槍支稅,介乎10%或11%仍然生效,加州的槍支稅所得的收益,估計每年約有1.6億元,將會用來資助推行防止暴力計劃。

另一項新法例就是打擊徵收隱藏費用,主要是禁止商業包括餐館、酒吧和送貨app收取附加的隱藏費用,尤其是餐館必須將這些附加費,列入菜單價格裡面,而不是列明在賬單的底部。

此外,加州的租客不必要支付超過一個月租金的安全保證金,之前州法例規定,業主可以要求租客支付相等於兩個月租金的安全保證金,甚至在一些家具齊全的單位,可以要求租客支付三個月的保證金,而這個不包含頭一個月的租金,但週一起只可以收一個月租作安全保證金。

