加州眾議員羅達倫(Evan Low)提出法案,建議大型百貨公司及零售店不再分開女童或男童部,只是用「兒童」這些中性字眼來劃一代替。

羅達倫說:「與其分開一個男童或女童部,不如直接歸納成兒童部,這就是法案的關鍵,確保我們去除這些障礙,這些造成欺凌行為的字眼,尤其是在這個時代。」

羅達倫提出的法案AB 1084,建議州內有500名員工或以上的大型零售店,例如是Macy’s及Target等,售賣服裝及玩具的區域,不再以男女童來區分,直接以兒童部來劃分,避免兒童在購物時因為對自己的性別認同而產生尷尬。

法案一旦獲通過,最快將於2024年生效,違例的零售店,將面臨最高1,000元的罰款。

