《沉浸式梵高》 展覽下周舊金山登場（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

大家一般都是到博物館觀賞掛在牆壁上是名畫,但要是能夠置身在名畫中會是什麼樣的感受?名為Immersive Van Gogh《沉浸式梵高》 的展覽,下個星期在舊金山開始。

一踏入位於SVN West的大展廳中,梵高的畫作投射在四面牆和地板上,而梵高最著名的畫,例如《繁星之夜》、《向日葵》和《臥室》等,都經過電腦影像處理,畫中的景物呈現動感,除了觀眾視覺,展廳中也會隨著播放搭配的歌曲或配樂。

名為《沉浸式梵高》的展覽,由義大利電影監製Massimiliano Siccardi設計,在這50萬立方英尺的展廳中,投射梵高生前兩千多幅畫的精粹,展覽去年先是在北美多倫多展出,目前在美國多個城市同時舉行。

《沉浸式梵高》 共同監製Svetlana Dvoretsky說:「我們見到各種各樣的反應,有些人就躺在地上,望著同一個地方,有些人進入沉思中,有些人隨著音樂起舞,有人笑,也有人哭,甚至有人現場求婚,我們每天至少有一、兩對訂婚人,有被啟發的感覺,我們覺得在啟發人們愛的感覺,讓這種感覺自然流露,這也是所有藝術的最終目標。」

因為考慮到疫情的關係,主辦當局目前每小時允許130人進場,而隨著疫情的改善,當局也會做出相應的調整。

防疫措施方面,除了限制人數,觀眾到場也將量體溫,和回答一些和疫情有關的健康問題,參考地上的這些圓圈,和其他人保持社交距離,也必須全程戴口罩。

整段節目歷時38分鐘,但是不會限制觀眾留在現場的時間,《沉浸式梵高》從3月18號開始展出,更多資訊可參考網站:http://vangoghsf.com

