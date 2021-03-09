《沉浸式梵高》 展覽下周舊金山登場（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

大家一般都是到博物館觀賞掛在牆壁上是名畫，但要是能夠置身在名畫中會是什麼樣的感受？名為Immersive Van Gogh《沉浸式梵高》 的展覽，下個星期在舊金山開始。

一踏入位於SVN West的大展廳中，梵高的畫作投射在四面牆和地板上，而梵高最著名的畫，例如《繁星之夜》、《向日葵》和《臥室》等，都經過電腦影像處理，畫中的景物呈現動感，除了觀眾視覺，展廳中也會隨著播放搭配的歌曲或配樂。

名為《沉浸式梵高》的展覽，由義大利電影監製Massimiliano Siccardi設計，在這50萬立方英尺的展廳中，投射梵高生前兩千多幅畫的精粹，展覽去年先是在北美多倫多展出，目前在美國多個城市同時舉行。

《沉浸式梵高》 共同監製Svetlana Dvoretsky說：「我們見到各種各樣的反應，有些人就躺在地上，望著同一個地方，有些人進入沉思中，有些人隨著音樂起舞，有人笑，也有人哭，甚至有人現場求婚，我們每天至少有一、兩對訂婚人，有被啟發的感覺，我們覺得在啟發人們愛的感覺，讓這種感覺自然流露，這也是所有藝術的最終目標。」

因為考慮到疫情的關係，主辦當局目前每小時允許130人進場，而隨著疫情的改善，當局也會做出相應的調整。

防疫措施方面，除了限制人數，觀眾到場也將量體溫，和回答一些和疫情有關的健康問題，參考地上的這些圓圈，和其他人保持社交距離，也必須全程戴口罩。

整段節目歷時38分鐘，但是不會限制觀眾留在現場的時間，《沉浸式梵高》從3月18號開始展出，更多資訊可參考網站：http://vangoghsf.com

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