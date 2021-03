【KTSF】

周末有上百人聚集在愛達荷州國會大廈前燒口罩。

抗議人士將口罩丟進鐵桶,然後點火,警方表示,允許示威者集會,但禁止點火。

示威者說口罩限制了他們的自由,還鼓勵兒童將醫療性口罩丟進鐵桶。

除了首都Boise,愛達荷州還有其他地方舉行焚燒口罩示威,示威組織者表示,愛達荷州的確診數字非常低,人們希望過正常生活。

然而根據約翰霍普金斯大學網站數據,愛達荷州過去一周的檢測中,有4分1個案確診。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。