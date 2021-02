【KTSF】

國會在1月初發生衝擊事件,有關方面正調查35名國會警察在當天的行為,當中有6人已經被停職。

國會警察局是在周四公佈有關消息,而在之前,他們的部門表示,只有10名警察被調查,和有另外兩人被停職。

當局周四沒有透露有關警察為何會被停職,或者會面對怎樣的紀律處分,不過有國會議員就透露,其中一名被停職的國會警察,當天與有份衝擊國會大樓的暴徒一起自拍,另外一人則戴著印有讓美國再次強大字樣的帽,和在大樓內指揮人群。

暴亂發生後,國會警察局的反應備受評擊,原來的警察局長就在事件發生後一天辭職。

