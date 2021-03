罷免州長紐森簽名活動已達罷免程序門檻（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州一些選民發起罷免州長紐森的簽名活動,據悉已達到進入罷免程序的門檻,不過民主黨聯邦參議員桑德斯周一卻發推文力挺紐森。

周日在首府沙加緬度仍有罷免州長紐森的集會活動,罷免行動的組織稱,至今收集的簽名已經達到展開罷免程序所需的150萬門檻。

罷免紐森組織資深顧問Randy Economy說:「歡迎來到加州歷史上最偉大的草根運動,我認為我們今天在這裡,所做的事情具有紀念意義,我們宣布到今天為止,已經有195萬個簽名,足以讓這項倡議有資格參加今年稍後的特別選舉。」

根據規定,如果要將罷免事項放入今年11月的選票,必須在3月17號之前收集150萬簽名,才能展開簽名核實程序,但要有足夠有效簽名,則必須收集180到200萬簽名。

許多加州華裔選民也加入罷免州長行動,上週末在Milpita和Cupertino都有義工忙收集簽名,也有選民在舊金山市府外集會要求罷免紐森,認為他沒有做好應對新冠肺炎疫情的工作,同時導致加州的罪案和無家可歸問題日趨嚴重。

不過聯邦參議員桑德斯卻發推文力挺紐森,稱罷免行動是右翼共和黨人所為,要破壞民主,而紐森在疫情期間是告訴大眾要戴口罩,聽科學家的話。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。