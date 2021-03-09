罷免州長紐森簽名活動已達罷免程序門檻（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

加州一些選民發起罷免州長紐森的簽名活動，據悉已達到進入罷免程序的門檻，不過民主黨聯邦參議員桑德斯周一卻發推文力挺紐森。

周日在首府沙加緬度仍有罷免州長紐森的集會活動，罷免行動的組織稱，至今收集的簽名已經達到展開罷免程序所需的150萬門檻。

罷免紐森組織資深顧問Randy Economy說：「歡迎來到加州歷史上最偉大的草根運動，我認為我們今天在這裡，所做的事情具有紀念意義，我們宣布到今天為止，已經有195萬個簽名，足以讓這項倡議有資格參加今年稍後的特別選舉。」

根據規定，如果要將罷免事項放入今年11月的選票，必須在3月17號之前收集150萬簽名，才能展開簽名核實程序，但要有足夠有效簽名，則必須收集180到200萬簽名。

許多加州華裔選民也加入罷免州長行動，上週末在Milpita和Cupertino都有義工忙收集簽名，也有選民在舊金山市府外集會要求罷免紐森，認為他沒有做好應對新冠肺炎疫情的工作，同時導致加州的罪案和無家可歸問題日趨嚴重。

不過聯邦參議員桑德斯卻發推文力挺紐森，稱罷免行動是右翼共和黨人所為，要破壞民主，而紐森在疫情期間是告訴大眾要戴口罩，聽科學家的話。

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