舊金山(三藩市)周四宣佈,向受疫情影響的藝術家提供每月1,000元的救助金。

為幫助受到疫情衝擊的藝術界,舊金山市市長布里德周四宣布與Yerba Buena藝術中心合作推出,藝術家收入保障試點計劃,會從5月開始,向大約130名因疫情關係生計受到影響的藝術家提供每月1,000元的救助金,為期6個月,現在已經接受申請,截止日期為4月15日。

這一試點計劃是舊金山市第一個為藝術家而設的保證收入項目計劃,所指的藝術家是包括通過音樂、舞蹈、創意寫作、視覺藝術、行為藝術、裝置、攝影、戲劇或電影與社群互動的人,計劃還鼓勵教學藝術家、藝術教育者和文化手工藝者申請。

