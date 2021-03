舊金山聯合校區宣布初中及高中恢復親身授課日期

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)聯合校區終於落實第二階段回校上課的時間表,初中及高中將於4月26日起逐步恢復親身授課。

校區表示,需要特殊教育的學生,以及校區重點協助的學生,包括新移民、住在公屋、無家可歸及網上上課資源不足的學生,將會最先回校上課,其餘的學生,根據每間學校的指引,逐步恢復回校上課。

此外,所有高中運動賽事的校隊,可以在4月12日恢復訓練與比賽。

校區早前宣布,所有幼稚園及小學學生將於4月12日起分階段回校上課。

舊金山市府不滿市內的公校遲遲未重開,連時間表都沒有,市府律師於是上個月入稟控告校區及教育委員會,逼使他們盡快重啟公校。

負責訴訟的法官表示,將於未來一星期去處理舊金山市府的要求。

另外,舊金山教委會前日通過議案,將族裔研究(Ethic Studies)加入為學生的必修科之一,校區規定學生至少在兩個學期選修族裔研究,或者要在這一科取得10個選修科積分才能夠畢業,這項新的規定將於2028年的新學期實施。

