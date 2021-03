【KTSF 江良慧報導】

南灣Santa Clara縣發現首宗巴西變種病毒個案。

縣府官員表示,這種最先在巴西發現的P.1變種病毒,是在一個在3月中測試的居民身上發現,而這名居民當時剛從外州回來。

根據CDC,P.1變種特別令人憂慮,因為可能會更容易傳播,或可以再次傳染曾確診的人。

專家也相信目前的疫苗,對這種變種的功效較低。

Santa Clara縣衛生官員強調,要盡快在變種病毒散播前為更多人接種疫苗,也再次警告縣內居民不要外遊。

