拜登形容習近平「骨子裏沒民主」

【有線新聞】

總統拜登上任後首次在白宮舉行記者會,形容中國國家主席習近平「骨子裏沒民主」,當選後已向對方表明美國不會放棄為香港、新疆維吾爾人等中國境內問題發聲,但強調美國無意與中國對抗。

拜登表示:「我所說的話,我相當欣賞習近平一點,就是他不會假裝不明白我所說的話。」

上任後首場中美高層會談,氣氛不算友善。美國總統拜登被問到和國家主席習近平現時關係如何,拜登提到在他出任副總統時,曾經和當時是中國國家副主席的習近平深入交談, 強調自己當時花在習近平身上的時間比任何國家領袖都多。

拜登稱:「 他(習近平)是個非常非常直接的人,骨子裏沒有民主,但他相當聰明。好像俄羅斯總統普京一樣,認為獨裁統治是未來的潮流,民主在越見複雜的世界中並沒有用。」

拜登又透露當選後,習近平致電祝賀,當時二人討論了兩小時。

拜登說:「我對他說:『主席先生,我向你說過美國人珍視自由和人權。』他明白這一點,我表明沒有任何美國總統,除了一位,沒有任何美國總統會放棄為新疆維吾爾人遭遇,為香港,為中國境內的事發聲。」

他向習近平表明美國並非要和中國對抗,但相信兩國之間的競爭會相當激烈,除了加強在國內投資科研和醫療等領域,並會和其他國家加強合作,在南海、台灣等問題上都要令中國遵守國際規例。

拜登表示:「中國總體目標是要成為領導世界的國家,全球最富有和最強大的國家。在我治下這不會發生,因為美國會持續進步和擴張。」

至於會否繼續向中國貨加徵額外關稅或是否禁止新疆強迫勞動製造產品進口,拜登沒正面回應。

中國駐美國大使崔天凱否認中國的目標是和其他國家競爭或者取代某一國家,而是要讓中國人民過更好的生活,他認為任何要把世界「分黨派」以至軍事對抗都不是解決問題的方法,又強調中國支持公開公平的競爭。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。