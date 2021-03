拉美裔漢無故掌摑多名亞裔 華裔男子見義勇為也被打

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)星期一早上,有人無緣無故襲擊幾個亞裔人士,案中一名見義勇為而被疑犯襲擊的華裔男事主在社交媒體發文,要求市長以及市參事正視不斷發生襲擊亞裔的罪案。

案發現場是Polk夾Clay街,警方表示,星期一早上8點左右,43歲拉美裔Michael Lopez向兩個亞裔女人扔東西,擊中其中一名女事主的背部,兩個女人企圖跑開,但遭疑犯尾隨,之後疑犯把目標轉移到一名華裔目擊者並走近他。

警方表示,華裔男事主擔心自己的安全,於是用胡椒噴霧噴疑犯,疑犯拾起一條掃帚棒,衝向男事主。

事主Simon Lau事後在Twitter帖文表示,疑犯恐嚇說要“殺死”他和“刺”他,男事主報警期間,見到疑犯又想襲擊他,於是再向疑犯噴胡椒噴霧。

疑犯後來又無緣無故襲擊一名無家可歸者,有路人想阻止時,也被疑犯用掃帚棍襲擊,案中5名受害人都是亞裔,警方調查案件是否與受害人的族裔背景有關。

疑犯周二出庭,並認同自己是女性,名叫Emmi Lopez。

根據本地NBC電視台報導,被告否認控罪,辯護律師更辯稱,她的當事人是無家可歸者,在過程中被人噴胡椒噴霧,並且是”寡不敵眾“。

男事主Simon Lau去信市長布里德和,代表他的區的市參事Catherine Stefani表示,對於發生連串針對亞裔的暴力罪行感到擔憂,他請求市府徹查所有案件,並向不法分子追討最大的法律責任,保障市民的安全。

