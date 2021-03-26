拉美裔漢無故掌摑多名亞裔 華裔男子見義勇為也被打

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）星期一早上，有人無緣無故襲擊幾個亞裔人士，案中一名見義勇為而被疑犯襲擊的華裔男事主在社交媒體發文，要求市長以及市參事正視不斷發生襲擊亞裔的罪案。

案發現場是Polk夾Clay街，警方表示，星期一早上8點左右，43歲拉美裔Michael Lopez向兩個亞裔女人扔東西，擊中其中一名女事主的背部，兩個女人企圖跑開，但遭疑犯尾隨，之後疑犯把目標轉移到一名華裔目擊者並走近他。

警方表示，華裔男事主擔心自己的安全，於是用胡椒噴霧噴疑犯，疑犯拾起一條掃帚棒，衝向男事主。

事主Simon Lau事後在Twitter帖文表示，疑犯恐嚇說要“殺死”他和“刺”他，男事主報警期間，見到疑犯又想襲擊他，於是再向疑犯噴胡椒噴霧。

疑犯後來又無緣無故襲擊一名無家可歸者，有路人想阻止時，也被疑犯用掃帚棍襲擊，案中5名受害人都是亞裔，警方調查案件是否與受害人的族裔背景有關。

疑犯周二出庭，並認同自己是女性，名叫Emmi Lopez。

根據本地NBC電視台報導，被告否認控罪，辯護律師更辯稱，她的當事人是無家可歸者，在過程中被人噴胡椒噴霧，並且是”寡不敵眾“。

男事主Simon Lau去信市長布里德和，代表他的區的市參事Catherine Stefani表示，對於發生連串針對亞裔的暴力罪行感到擔憂，他請求市府徹查所有案件，並向不法分子追討最大的法律責任，保障市民的安全。

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