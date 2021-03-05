舊金山亞洲藝術博物館重開有甚麼特別展覽（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著舊金山的疫情回落到紅色級別，市內的亞洲藝術博物館周四亦重開，當中有甚麼特別展覽呢？

亞洲藝術博物館闊別近4個月後周四重開。

亞洲藝術博物館館長許傑說：「我們對大家的健康、安全是放在第一位，所以請大家預先在網上預約，然後在館內的參觀，會有許多相關的安全措施，例如保持安全的距離，展廳裡不會有太多的人等，也請大家戴上口罩。」

許傑表示，重開亦代表了新開始，因此館方亦以全新的展覽迎接市民，一樓展廳擺放了3名分別來自灣區、香港及印度當代藝術家的作品。

另外，博物館及藝術家亦透過藝術作品，對抗針對亞裔的歧視及襲擊。

許傑說：「我們博物館除了自己發聲以外，也連通許多藝術家，通過藝術的聲音，來發出亞裔的聲音，來共同對抗對亞裔的歧視及暴力。」

許傑指，如果民眾對親身到場參觀仍有憂慮，博物館已經將很多藝術品電子化，有照片與視頻，內容一樣很豐富，讓大家可以在網上欣賞。

博物館每星期二及三放假，每個月的第一個星期日免費入場。

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