舊金山亞洲藝術博物館重開有甚麼特別展覽（視頻）

隨著舊金山的疫情回落到紅色級別,市內的亞洲藝術博物館周四亦重開,當中有甚麼特別展覽呢?

亞洲藝術博物館闊別近4個月後周四重開。

亞洲藝術博物館館長許傑說:「我們對大家的健康、安全是放在第一位,所以請大家預先在網上預約,然後在館內的參觀,會有許多相關的安全措施,例如保持安全的距離,展廳裡不會有太多的人等,也請大家戴上口罩。」

許傑表示,重開亦代表了新開始,因此館方亦以全新的展覽迎接市民,一樓展廳擺放了3名分別來自灣區、香港及印度當代藝術家的作品。

另外,博物館及藝術家亦透過藝術作品,對抗針對亞裔的歧視及襲擊。

許傑說:「我們博物館除了自己發聲以外,也連通許多藝術家,通過藝術的聲音,來發出亞裔的聲音,來共同對抗對亞裔的歧視及暴力。」

許傑指,如果民眾對親身到場參觀仍有憂慮,博物館已經將很多藝術品電子化,有照片與視頻,內容一樣很豐富,讓大家可以在網上欣賞。

博物館每星期二及三放假,每個月的第一個星期日免費入場。

