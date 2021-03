鬼船大火租客被判監12年 可在家服餘下刑期

【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一個被稱為鬼船的貨倉,2016年12月發生大火,導致36人死亡,鬼船的主要租客Derick Almena早前承認36項過失殺人罪後,周一被判監12年,不過Almena將可以在家中完成餘下的監禁刑期。

周一判刑前,以視像形式出庭的家屬向法官陳述這悲劇如何改變了他們的人生,他們指Almena是膽小鬼,是對社會的危險,詛咒他受苦痛纏身。

其中有死者家屬表示,這次輕判猶如打手板一樣,與Almena所犯罪行極度不相稱,說維持地檢官不負責任的判刑建議,是虧待了36名受害人和他們的家屬,因此強烈建議法官不要接受認罪,而是尊重死者,要犯罪負上道德的責任。

另一名家屬就對Almena說,沒有一天不提醒他們,Almena的疏忽造成他們的損失,和他所表現對其他人死活的不負責任,Almena可能永不會知道,經常想著某人,記起他們在你生命帶來的喜悅,同時知道永不會再見他們的痛苦,他們太早被帶走,家屬會永遠知道這種痛。

Almena的律師則代表他在庭上讀出聲明說對不起,Almena很害怕說更多,他羞愧極了,他非常對不起,他的羞恥不足以抗辯,但這是他要負責的,是他的錯。

根據法官接納的認罪協議,Almena被判監12年,但由於他曾經被扣押,在獄中行為良好,加上新型肺炎疫情,他將可以無需再入獄,而是可以留在家中完成餘下一年半的刑期。

