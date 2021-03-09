鬼船大火租客被判監12年 可在家服餘下刑期

【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一個被稱為鬼船的貨倉，2016年12月發生大火，導致36人死亡，鬼船的主要租客Derick Almena早前承認36項過失殺人罪後，周一被判監12年，不過Almena將可以在家中完成餘下的監禁刑期。

周一判刑前，以視像形式出庭的家屬向法官陳述這悲劇如何改變了他們的人生，他們指Almena是膽小鬼，是對社會的危險，詛咒他受苦痛纏身。

其中有死者家屬表示，這次輕判猶如打手板一樣，與Almena所犯罪行極度不相稱，說維持地檢官不負責任的判刑建議，是虧待了36名受害人和他們的家屬，因此強烈建議法官不要接受認罪，而是尊重死者，要犯罪負上道德的責任。

另一名家屬就對Almena說，沒有一天不提醒他們，Almena的疏忽造成他們的損失，和他所表現對其他人死活的不負責任，Almena可能永不會知道，經常想著某人，記起他們在你生命帶來的喜悅，同時知道永不會再見他們的痛苦，他們太早被帶走，家屬會永遠知道這種痛。

Almena的律師則代表他在庭上讀出聲明說對不起，Almena很害怕說更多，他羞愧極了，他非常對不起，他的羞恥不足以抗辯，但這是他要負責的，是他的錯。

根據法官接納的認罪協議，Almena被判監12年，但由於他曾經被扣押，在獄中行為良好，加上新型肺炎疫情，他將可以無需再入獄，而是可以留在家中完成餘下一年半的刑期。

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