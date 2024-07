【灣區新聞】聖荷西警方拘亞裔嫌犯 涉及兩宗銀行搶劫未遂案

【KTSF】

南灣聖荷西警方逮捕一名亞裔嫌犯,他涉及兩宗銀行搶劫未遂案。

聖荷西市警方公布逮捕到一名38歲涉嫌搶劫銀行未遂的聖荷西居民Kiet Vu。

今年5月14日傍晚近5點,警方接獲報案稱,在Story Road 1700號路段發生一宗企圖搶劫銀行的罪案,一名亞裔男子進入銀行,並走向櫃台,向行員出示一張手寫的紙條,要求行員交出錢,該行員並未配合,隨後男子也走出銀行、沒有得手。

聖荷西市警局搶劫組的探員,隨後展開徹底的調查,辨認出嫌犯身分,並且發現他兩天後又涉嫌到另一間位於South King Road1100號路段的銀行企圖搶劫,他在紙條上還稱他有槍,銀行行員並未配合,他則趁警察到場前離開。

警方在6月19日持逮捕令和搜索令,前往嫌犯住處將他逮捕,目前被關押在聖塔克拉拉縣主監獄。

