中國黑客入侵微軟電郵軟件或有3萬用戶受影響

【有線新聞】

微軟電郵軟件被中國政府資助黑客組織入侵事件,有專家估計,單在美國有3萬用戶受影響,微軟稱有其他黑客,繼續試圖利用軟件漏洞入侵,華府據報會成立跨部門小組應對。

微軟周二公開由中國政府資助,以化學元素鉿為名的黑客組織利用微軟電郵軟件漏洞,入侵用戶電郵竊取資料後,黑客的惡意入侵不減反加。有專家指,該組織連日來顯著增加攻擊,針對的是還未修補漏洞的用戶電郵。

微軟亦稱其他跟此組織無關的黑客,都乘機試圖這樣做,據報主要是中國和俄羅斯的黑客,有網絡安全專家在網誌引述多個消息稱,估計單在美國有最少3萬個公眾及個人用戶被黑客入侵,包括大量小型企業和地方政府部門。

美國官員擔心,黑客會連帶安裝勒索軟件,黑客入侵電郵帳戶後,會置入網頁後門 ,方便遙距控制和竊取資料。專家指大部分小企業或個人未必足夠資源移除網頁後門,解決問題。

《華盛頓郵報》引述官員形容情況非常嚴重,已引起白宮、國安、國防部及國土安全部的關注,預計本周會召開跨部門小組,評估情況和研究應變方案。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。