【灣區新聞】聖荷西警方拘7人 涉6月一宗違法街頭汽車雜耍事件

聖荷西市警方針對上個月發生的一起違法街頭汽車雜耍事件,週一宣布逮捕到七名涉案人士。

被捕的七人都是涉及6月15日晚上7點多,在South Winchester Boulevard和Olin Avenue路口的違法街頭汽車雜耍事件。

事件中一名圍觀者被不明人士開的車撞昏,當一名身穿警察制服的後備警員趕到現場時,巡邏車還被多名嫌犯包圍衝撞,使警員無法即時為昏倒的路人救治,期間有嫌犯登上警車車頂,並破壞車輛,還有至少一名嫌犯威脅要傷害警員,圍觀者和警員均受傷,所幸都沒有生命危險,涉事者在更多警方到達前便逃離現場。

警方週一公布嫌犯身分,表示案發後經過追查,辨認出24歲Sunnyvale居民Aidan Rheault是用車輛襲擊圍觀者的嫌犯,之後又找到同樣涉案的5名成年男性和一名少年,警方陸續從6月17到27日期間將這七人逮捕,其中18歲聖荷西居民Sean Auby涉嫌非法製造鬼槍,用於銷售和分銷。

警方公布案情的同時,也強調要確保社區治安,對於犯罪者一定會究責。

