【中國新聞】中國國安新規正式上路 有民眾擔心入境中國會被查驗手機

【KTSF】

中國國安新規週一正式上路，國安機關有權檢查個人手機以及電子設備，不少民眾擔心自己的手機在入境中國時會被查驗，到底哪些情況會被檢查手機？一起來了解。

中國國安部今年4月公布國家安全機關行政執法，和刑事案件程序的新規定，涉及查驗個人手機和電子裝備引發關注，也引發許多海外人士擔心入境中國會被查驗手機。

這項新規定已經在7月1日起生效，中國國安部週一明確表示，查驗有三大原則，並非人人都會被查。

這三項原則分別是：前提明確、查驗對象明確，以及查驗流程明確。

中國國安部稱，查驗前提方面，必須是依法執行反間諜工作任務，在與反間諜工作無關的情況下，國安人員不能私自隨意查驗。

查驗對象方面，必須是與反間諜工作有關的個人和組織，例如對軍事禁區、涉密單位等，進行偷拍的間諜行為嫌疑人員，查驗對象不會是普通入境者。

查驗流程明確方面，必須有關當局的批准，並由有警察證或偵查證的人員執行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。