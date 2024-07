【中國新聞】中國國安新規正式上路 有民眾擔心入境中國會被查驗手機

【KTSF】

中國國安新規週一正式上路,國安機關有權檢查個人手機以及電子設備,不少民眾擔心自己的手機在入境中國時會被查驗,到底哪些情況會被檢查手機?一起來了解。

中國國安部今年4月公布國家安全機關行政執法,和刑事案件程序的新規定,涉及查驗個人手機和電子裝備引發關注,也引發許多海外人士擔心入境中國會被查驗手機。

這項新規定已經在7月1日起生效,中國國安部週一明確表示,查驗有三大原則,並非人人都會被查。

這三項原則分別是:前提明確、查驗對象明確,以及查驗流程明確。

中國國安部稱,查驗前提方面,必須是依法執行反間諜工作任務,在與反間諜工作無關的情況下,國安人員不能私自隨意查驗。

查驗對象方面,必須是與反間諜工作有關的個人和組織,例如對軍事禁區、涉密單位等,進行偷拍的間諜行為嫌疑人員,查驗對象不會是普通入境者。

查驗流程明確方面,必須有關當局的批准,並由有警察證或偵查證的人員執行。

