【KTSF 陳程威報導】

疫情期間,奧克蘭(屋崙)市實施暫緩租金上漲緊急暫停令於週日結束,從週一開始租金漲幅可超過年度消費者物價指數(CPI)漲幅,之前沒有加租的話,業主現在甚至可以一併追加。

奧克蘭市府宣布,市議會為應對COVID疫情而於2020年通過的緊急租金暫停令於週日結束。

從2020年3月8開始到週日為止,奧克蘭禁止租金漲幅高於年度消費者物價指數(CPI),租金調整計劃(RAP)也被禁止,租金調整計劃是指業主因應維修單位的費用而申請加租。

由週一起,租金漲幅可以恢復超過年度CPI升幅,租金調整計劃也恢復,還有如果之前幾年業主沒有加租,或加租幅度低於市府容許的幅度,業主現在可以申請一併在追加,但有上限。

市府重申,業主要在市府登記出租物業,才可以根據租金調整計劃加租。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。