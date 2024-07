【灣區新聞】醫生講解被爆竹和煙花灼傷應如何處理（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

雖然灣區大部分縣市都禁止燒爆竹和煙花,但每逢國慶節期間,總是有許多人受傷,南灣Santa Clara縣專門治理病人燒傷的醫生,告訴我們他在急症室看到最難忘的經歷是什麼。

Clifford Sheckler是Santa Clara Valley醫療中心專門治理燒傷症狀地區中心的醫療總監,他說急症室在這段時間特別繁忙,醫治燒傷甚至被炸傷的病人。

Sheckler醫生說:「我見過許多人整隻手被炸斷,很令人震驚,有時病人會拿著他們的手進來急症室,如果病人是因為利器斷肢,仍然可以補救,但如果肢體被煙火炸斷,就無法可救。」

醫生表示,因爆竹煙花炸傷燒傷,最常見的病人是年輕男性,然而幾歲的兒童也有,因為家長讓他們玩煙花。

Sheckler醫生很記得一個少女玩煙花棒時發生意外,身上3成皮膚燒傷。

Sheckler醫生說:「我們需要為她做5次手術,她的一雙腿嚴重燒傷,需要做大量皮膚移植,就因為一枝煙花棒。」

灣區各地的消防局這個時候會忙個不停,Santa Clara縣消防局長呼籲大家,可以到合法的場地安全地觀看煙花表演,不要加重消防員的負擔,一旦燒傷的話,應該立刻用水喉的冷水淋在燒傷的地方,而不要用冰水。

Santa Clara縣消防局長Suwanna Kerdkaew說:「不斷地用冷水淋直至救護人員抵達,這樣做是要冷卻燒傷的皮膚,不讓它繼續灼傷下去,記著,皮膚有許多層,底層的皮膚可能仍然很灼熱,會損壞皮膚組織。」

醫生表示,除了煙花爆炸之外,國慶節的燒烤聚會也發生不少有人不小心掉進燒烤火坑而燒傷的意外。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。