【灣區新聞】未達建房目標 舊金山成加州首個受SB 423號法案約束城市（視頻）

加州住房部裁定舊金山(三藩市)未達到預期的建造房屋數目的目標,使舊金山成為加州第一個受SB 423號法案約束的城市,這法案將大大縮減舊金山市房屋審批的流程,但也引起爭議。

加州住房部在上週五裁定,舊金山未達到2023年興建房屋數目的目標,根據州府的「房屋要素」建屋指標,舊金山需要在2023至2031年內興建82,000個房屋單位,但舊金山並未達到2023年的指標,而舊金山也因此將成為第一個受到加州SB 423法案約束的城市。

州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB423法案,要求未按計劃實現住房目標的城市簡化審批流程。

威善高週一在記者會上表示,這將大大縮短發展商獲取住房許可證的時間,從幾年變成幾個月。

威善高說:「今天舊金山從加州500個城市中,由發出住房許可時間最長的城市,變成了發出住房許可時間最短的城市之一。」

布里德說:「如果我們想吸引和留住可以在舊金山生活和工作的城市僱員,我們就必須建造更多住房,為了讓建築工人能夠負擔得起在他們建造的住房,我們需要建造更多的住房。」

草根住房團體Neighborhood United SF則認為,要在2031年前建造82,000個住房單位的目標不切實際,機構負責人同時認為,舊金山有大量的空置房屋,舊金山存在的問題不在於住房短缺,而在於可負擔住房的缺乏。

Neighborhood United SF創辦人之一Katherine Petrin表示,在新規下,若開發商建造少於9戶單位的樓宇,則不要求開發商包括可負擔住宅。

Petrin說:「我認為SB 423不會幫助我們在舊金山獲得所需的東西,因為我們需要的是可負擔住房。如果我們不建造人們買得起的房屋,那麼我們是為誰建造房子?SB 423不是為舊金山的居民建造房屋,也不是為我們的孩子、孫兒們建造房屋,我們建造了這麼多豪華住宅,但它是空的。」

舊金山市議會議長佩斯金則認為,SB 423法案並不能真正解決舊金山的住房危機,相反這一計劃將會鼓勵更多的投機開發商,從而導致建造大多數市民無法承受的昂貴公寓。

他也表示,SB 423將會導致開發過程缺乏民眾參與,從而導致包括華埠在內的許多地方的民眾遭受仕紳化,以及流離失所。

