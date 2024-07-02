【灣區新聞】未達建房目標 舊金山成加州首個受SB 423號法案約束城市（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

加州住房部裁定舊金山（三藩市）未達到預期的建造房屋數目的目標，使舊金山成為加州第一個受SB 423號法案約束的城市，這法案將大大縮減舊金山市房屋審批的流程，但也引起爭議。

加州住房部在上週五裁定，舊金山未達到2023年興建房屋數目的目標，根據州府的「房屋要素」建屋指標，舊金山需要在2023至2031年內興建82,000個房屋單位，但舊金山並未達到2023年的指標，而舊金山也因此將成為第一個受到加州SB 423法案約束的城市。

州參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB423法案，要求未按計劃實現住房目標的城市簡化審批流程。

威善高週一在記者會上表示，這將大大縮短發展商獲取住房許可證的時間，從幾年變成幾個月。

威善高說：「今天舊金山從加州500個城市中，由發出住房許可時間最長的城市，變成了發出住房許可時間最短的城市之一。」

布里德說：「如果我們想吸引和留住可以在舊金山生活和工作的城市僱員，我們就必須建造更多住房，為了讓建築工人能夠負擔得起在他們建造的住房，我們需要建造更多的住房。」

草根住房團體Neighborhood United SF則認為，要在2031年前建造82,000個住房單位的目標不切實際，機構負責人同時認為，舊金山有大量的空置房屋，舊金山存在的問題不在於住房短缺，而在於可負擔住房的缺乏。

Neighborhood United SF創辦人之一Katherine Petrin表示，在新規下，若開發商建造少於9戶單位的樓宇，則不要求開發商包括可負擔住宅。

Petrin說：「我認為SB 423不會幫助我們在舊金山獲得所需的東西，因為我們需要的是可負擔住房。如果我們不建造人們買得起的房屋，那麼我們是為誰建造房子？SB 423不是為舊金山的居民建造房屋，也不是為我們的孩子、孫兒們建造房屋，我們建造了這麼多豪華住宅，但它是空的。」

舊金山市議會議長佩斯金則認為，SB 423法案並不能真正解決舊金山的住房危機，相反這一計劃將會鼓勵更多的投機開發商，從而導致建造大多數市民無法承受的昂貴公寓。

他也表示，SB 423將會導致開發過程缺乏民眾參與，從而導致包括華埠在內的許多地方的民眾遭受仕紳化，以及流離失所。

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