【灣區新聞】報告指聖荷西無家可歸人口比例在全美大城市中名列第四（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

最新報告顯示,聖荷西無家可歸人口比例,在全美大城市中名列第四。

根據媒體Insider Monkey最近的一項調查報告,聖荷西的無家可歸者的人口比例在全國排名第四,聖荷西每10萬人中,就有363人經歷無家可歸。

俄勒岡州Eugene在25個城市中位居榜首,洛杉磯和紐約分別排第二和第三位。

聖荷西市長馬漢對這個問題還沒有回應。

但聖塔克拉拉縣議員李洲曉則表示,聖縣的生活成本是全國最高的,因為住房成本高昂,住宅又不足夠,他表示,聖縣正在努力提供資源解決相關問題,而年底選票上的住房公債提案,是解決相關問題的一個重要的機會。

媒體San Jose Spotlight引述分析指,房屋可以預防無家可歸,但可負擔房屋不足,未能讓居民安居,租金高昂令更多人流落街頭。

根據Apartment.com的數據,聖荷西一個一房公寓,平均月租2,532元,而聖荷西最新最低時薪為17.55元,若每週工作40個小時,月薪為3042元。

根據Coastline Equity房產管理顧問公司給房東建議,要求租客的收入達到房租的2.5到3倍,這意味著在聖荷西拿最低工資的人,很難滿足租房的收入要求。

2022年無家可歸者人口普查報告指出,在聖荷西大約3分之1的無家可歸者失業或待業,41%的人正在尋找工作,28%的人根本不找工作。

此外,聖荷西早先也被指責,在支持無家可歸者項目上管理混亂。

加州審計部4月發表的報告發現,聖荷西市政府無法確定用在支持無家可歸者項目上的所有支出,也無法充份衡量項目的有效性。

聖荷西市第7區市議員Bien Doan,以及第10區市議員Arjun Batra,也在早前要求市政府對服務無家可歸者的項目進行一次審計,而加州審計部的人員也要求聖荷西市政府在9月之前,就如何解決無家可歸者問題制定一項簡明扼要的計劃,並開始公開報告開支數據。

