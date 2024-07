【KTSF】

7月4日國慶假期就快到,太浩湖通常是一家大小假期的熱門地方,不過大家留意,新法例實施當日,某些海灘飲酒會被罰款數千元。

太浩湖一些受歡迎的海灘,在7月4日國慶日將禁止飲酒,違規者可能會被罰款高達5千美元。

禁止飲酒的海灘包括Nevada Beach和Zephyr Cove Resort,而Tahoma的Chambers Landing,由7月3日至7日都會禁止飲酒。

去年國慶日慶祝活動結束後義工在Zephyr Cove清理了超過三噸的垃圾。

