【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)助大家度過今個炎熱夏天。

PG&E宣佈,將由7月1日起,暫時減電費9%,幫助家庭在今個夏天節省支出,這對一般典型住宅,即約每月使用500千瓦特電的家庭,每月的電費支出可減約20美元。

而透過社區電力選擇整合計畫(Community Choice Aggregation)的家庭,就會暫時減電費7%。

2023年,PG&E典型住宅家庭的月費平均上升了22.3%,相比同期灣區通脹上升2.6%,去年PG&E的月費帳單飆升速度,比九個縣整體通脹快8倍。

