【灣區新聞】奧克蘭警察局啟動「夏季安全計劃」 增加警察巡邏

東灣奧克蘭(屋崙)警察局週六正式啟動「夏季安全計劃」,增加全市的警察巡邏。

不過當地正面臨巨額赤字,很多奧克蘭居民擔心,警方沒有足夠資源打擊犯罪。

「夏季安全計畫」旨在以預防犯罪來應對當地暴力犯罪的問題,奧克蘭警方將於全市加強警力,包括與Alameda縣警和加州公路巡警合作,在以往發生嚴重車禍包括酒醉駕車,和犯罪的高風險地區執勤。

奧克蘭警方表示,從週六開始,居民在商業區會看到更多走路巡邏的警員,他們也會進行臥底行動,調查International Boulevard上的賣淫活動,針對嫖客執法。

奧克蘭助理警察局長James Beere說:「我們與加州公路巡警、Alamed縣警,以及奧克蘭交通執法部門合作,確保在曾發生因魯莽駕駛造成死亡車禍的地區進行交通執法。」

警方表示,他們的特別資源部門SRS指派的警員,將與號稱有效減少預防凶殺及槍擊案的「停火」計劃合作,每週七天提供額外的安全保護。

