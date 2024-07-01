【灣區新聞】奧克蘭警察局啟動「夏季安全計劃」 增加警察巡邏

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）警察局週六正式啟動「夏季安全計劃」，增加全市的警察巡邏。

不過當地正面臨巨額赤字，很多奧克蘭居民擔心，警方沒有足夠資源打擊犯罪。

「夏季安全計畫」旨在以預防犯罪來應對當地暴力犯罪的問題，奧克蘭警方將於全市加強警力，包括與Alameda縣警和加州公路巡警合作，在以往發生嚴重車禍包括酒醉駕車，和犯罪的高風險地區執勤。

奧克蘭警方表示，從週六開始，居民在商業區會看到更多走路巡邏的警員，他們也會進行臥底行動，調查International Boulevard上的賣淫活動，針對嫖客執法。

奧克蘭助理警察局長James Beere說：「我們與加州公路巡警、Alamed縣警，以及奧克蘭交通執法部門合作，確保在曾發生因魯莽駕駛造成死亡車禍的地區進行交通執法。」

警方表示，他們的特別資源部門SRS指派的警員，將與號稱有效減少預防凶殺及槍擊案的「停火」計劃合作，每週七天提供額外的安全保護。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。