【加州新聞】加州州長紐森簽署加州預算案 削減160億元支出

July 1, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
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【KTSF】

加州州長紐森週六簽署加州預算案，削減160億元的支出，和暫時提高部分企業稅，來彌補約468億元的赤字，讓接下來兩年的預算平衡。

加州州長紐森簽署州議會於週三通過的預算案，讓接下來兩個財政年度的預算平衡，當中雙方均作出讓步，已連續兩年削減或推遲，於COVID疫情大流行期間，因破紀錄盈餘推動的一些進步派政策。

紐森在一份聲明中表示，這是一份負責任的預算，為未來做好準備，同時投資在每天惠及數百萬加州人的基礎項目，並表示，由於過去幾年對預算謹慎管理，加州才能夠在這一刻應對挑戰，同時保護加州人民在房屋、無家可歸者、教育、醫療保健和其他優先事項上的進展。

2023年加州赤字約320億美元，但今年的赤字進一步擴大，預計未來赤字還會上升。

兩年前當局一直吹捧加州有超過1,000億美元盈餘，這些盈餘來自聯邦COVID援助，和加州針對最富有階級的累進課稅。

不過，加州盈餘的高峰並未持續，通貨膨脹減緩了經濟，導致失業率上升，和推動加州增長的主力，科技業放緩，在申報稅收期限延長了七個月的情況下，紐森政府去年嚴重地錯誤估算了加州的收入。

剛簽署的預算案中，亦包括紐森政府和州議會，將試圖修改州憲法的協議，以便加州能預留更多儲備資金，因應未來的財政赤字。

共和黨人則表示，被排除在預算協議討論外，批評針對一定以上規模的企業加稅，該措施適用在收入至少達到100萬美元的公司，將持續三年，預計明年將為加州帶來超過50億美元的額外收入。

此外，共和黨人還批評民主黨人削減了一些社會安全網計劃的資金。

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