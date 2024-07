【加州新聞】加州州長紐森簽署加州預算案 削減160億元支出

【KTSF】

加州州長紐森週六簽署加州預算案,削減160億元的支出,和暫時提高部分企業稅,來彌補約468億元的赤字,讓接下來兩年的預算平衡。

加州州長紐森簽署州議會於週三通過的預算案,讓接下來兩個財政年度的預算平衡,當中雙方均作出讓步,已連續兩年削減或推遲,於COVID疫情大流行期間,因破紀錄盈餘推動的一些進步派政策。

紐森在一份聲明中表示,這是一份負責任的預算,為未來做好準備,同時投資在每天惠及數百萬加州人的基礎項目,並表示,由於過去幾年對預算謹慎管理,加州才能夠在這一刻應對挑戰,同時保護加州人民在房屋、無家可歸者、教育、醫療保健和其他優先事項上的進展。

2023年加州赤字約320億美元,但今年的赤字進一步擴大,預計未來赤字還會上升。

兩年前當局一直吹捧加州有超過1,000億美元盈餘,這些盈餘來自聯邦COVID援助,和加州針對最富有階級的累進課稅。

不過,加州盈餘的高峰並未持續,通貨膨脹減緩了經濟,導致失業率上升,和推動加州增長的主力,科技業放緩,在申報稅收期限延長了七個月的情況下,紐森政府去年嚴重地錯誤估算了加州的收入。

剛簽署的預算案中,亦包括紐森政府和州議會,將試圖修改州憲法的協議,以便加州能預留更多儲備資金,因應未來的財政赤字。

共和黨人則表示,被排除在預算協議討論外,批評針對一定以上規模的企業加稅,該措施適用在收入至少達到100萬美元的公司,將持續三年,預計明年將為加州帶來超過50億美元的額外收入。

此外,共和黨人還批評民主黨人削減了一些社會安全網計劃的資金。

