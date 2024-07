【KTSF 陳程威報導】

聖荷西市中心Gateway Tower計劃提供約230個可負擔住宅項目。

聖荷西的住房危機嚴重,而最近根據Mercury news的消息,聖荷西市中心將會新建Gateway大樓,這一計劃位於South Market街470號路段,大樓將會有15層,提供約220個住房單位,其中有一百套是可負擔住房。

根據舊金山住房權益團體SFyimby在2022年發布的消息,Gateway的開發商在2022年,購買了gateway Tower現在的地塊。

而聖他克拉拉縣府為這一計劃,提供了1820萬元的貸款。

符合資格的租戶為地區收入中位數30%到120%的家庭。

