紐森發表州情咨文回顧加州抗疫成果 承認曾犯錯（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森周二晚發表第一任內的第三次州情咨文,而且因為新冠肺炎疫情首次改為網路直播,他主要回顧過去一年加州的抗疫成果,並承認期間犯過錯誤,但同時也在學習,不會因此而停止任何嘗試。

紐森的州情咨文演講在南加州洛杉磯的Dodger球場舉行,該球場目前也是加州最大的疫苗接種站之一,紐森選擇在這個容納約55,000人的球場,也代表著向疫情至今死於新冠肺炎的54,300多加州人默哀。

紐森細數過去一年的抗疫成果,包括是第一個州宣佈居家令,展開大規模新冠病毒檢測,擴大醫療系統應對能力。

紐森說:「加州人均死亡率一直保持全國最低,每10萬人中有134人死亡,而全國是158人,德州153人,紐約247人,我們是第一個州與聯邦應急管理局合作,建立大規模疫苗接種站,現在它成了其他州的榜樣。」

紐森說,加州從12月中至今已經接種疫苗1060萬劑,接種量不僅全美排第一,甚至也已超過德國和法國。

面對針對他的罷免行動已達到啟動程序的門檻,批評他抗疫措施不利經濟,紐森在演講時說說:「我們犯過錯誤,我犯過錯誤,我們擁有它們,從中學習,並且不會停止嘗試,畢竟這是加州精神。」

紐森還承諾會繼續努力幫助因疫情受創最嚴重的社區,包括為他們預留4成新冠疫苗,當中大部分是中谷地區的拉美裔農民工和必要工作者。

他還說,為應對疫情後增加的無家可歸者,他加快推行HomeKey計劃,臨時安置了接近35,000名無家可歸人士,他計劃今年繼續撥款20億元,用於無家可歸者項目。

而罷免紐森的組織則批評,他的政策令加州罪案和無家可歸者問題日趨嚴重,但紐森反駁說說:「我們不會因為一些反對者和末日論者而改變路線,因此對那些加州批評者,他們鼓吹黨派政治、權力爭奪和過時的偏見,拒絕一切使加州真正偉大的東西,我們要說,我們不會分心,不會在注射疫苗和經濟再次繁榮方面分心,這是為加州未來而戰。」

紐森表示,今年還將投資100億元改善州內基礎設施。

紐森說:「道路、鐵路、橋梁和公共交通等基礎設施,這是規模最大的基建項目,自十多年前經濟大衰退以來。」

另外,州府之前已通過76億元疫情紓困方案,當中包括協助小商業紓困的26億元補助金,而全加州58個縣,至今已有24個縣進入紅色或黃色疫情級別,可以重啟經濟。

