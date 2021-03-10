紐森發表州情咨文回顧加州抗疫成果 承認曾犯錯（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森周二晚發表第一任內的第三次州情咨文，而且因為新冠肺炎疫情首次改為網路直播，他主要回顧過去一年加州的抗疫成果，並承認期間犯過錯誤，但同時也在學習，不會因此而停止任何嘗試。

紐森的州情咨文演講在南加州洛杉磯的Dodger球場舉行，該球場目前也是加州最大的疫苗接種站之一，紐森選擇在這個容納約55,000人的球場，也代表著向疫情至今死於新冠肺炎的54,300多加州人默哀。

紐森細數過去一年的抗疫成果，包括是第一個州宣佈居家令，展開大規模新冠病毒檢測，擴大醫療系統應對能力。

紐森說：「加州人均死亡率一直保持全國最低，每10萬人中有134人死亡，而全國是158人，德州153人，紐約247人，我們是第一個州與聯邦應急管理局合作，建立大規模疫苗接種站，現在它成了其他州的榜樣。」

紐森說，加州從12月中至今已經接種疫苗1060萬劑，接種量不僅全美排第一，甚至也已超過德國和法國。

面對針對他的罷免行動已達到啟動程序的門檻，批評他抗疫措施不利經濟，紐森在演講時說說：「我們犯過錯誤，我犯過錯誤，我們擁有它們，從中學習，並且不會停止嘗試，畢竟這是加州精神。」

紐森還承諾會繼續努力幫助因疫情受創最嚴重的社區，包括為他們預留4成新冠疫苗，當中大部分是中谷地區的拉美裔農民工和必要工作者。

他還說，為應對疫情後增加的無家可歸者，他加快推行HomeKey計劃，臨時安置了接近35,000名無家可歸人士，他計劃今年繼續撥款20億元，用於無家可歸者項目。

而罷免紐森的組織則批評，他的政策令加州罪案和無家可歸者問題日趨嚴重，但紐森反駁說說：「我們不會因為一些反對者和末日論者而改變路線，因此對那些加州批評者，他們鼓吹黨派政治、權力爭奪和過時的偏見，拒絕一切使加州真正偉大的東西，我們要說，我們不會分心，不會在注射疫苗和經濟再次繁榮方面分心，這是為加州未來而戰。」

紐森表示，今年還將投資100億元改善州內基礎設施。

紐森說：「道路、鐵路、橋梁和公共交通等基礎設施，這是規模最大的基建項目，自十多年前經濟大衰退以來。」

另外，州府之前已通過76億元疫情紓困方案，當中包括協助小商業紓困的26億元補助金，而全加州58個縣，至今已有24個縣進入紅色或黃色疫情級別，可以重啟經濟。

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