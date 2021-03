加州亞裔民選官員反對罷免州長紐森行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對罷免州長紐森的行動,加州一群亞裔民選官員周三舉行記者會表示反對,並表示這是共和黨人發起的權力鬥爭。

代表舊金山的加州眾議員邱信福,對罷免州長紐森的行動表示不滿,他認為現在應該是把焦點放在處理當前的危機,有超過120亞太裔民選官員同聲反對罷免行動。

加州民主黨眾議員邱信福說:「紐森在帶領加州度過疫情、經濟不景氣、山火、並對抗特朗普在白宮時對加州的攻擊,紐森已取得我們社區的信任,讓我們指證這罷免行動,這是一個黨派的政治權力搶奪。」

邱信福指出,據洛杉磯時報報導,罷免行動是由反疫苗人士、陰謀論主義者、特朗普支持者和全國共和黨人等勢力的支持,罷免表決也將會花費加州1億元。

加州審計長余淑婷也指出,罷免行動是共和黨在加州能夠獲選州長的唯一機會。

加州審計長余淑婷說:「我們在克服疫情方面取得巨大進展,單是在接種方面,我們比其他大州進展得快,至今已施打了超過1千萬劑疫苗,總數只落後5個國家。」

代表南加州的聯邦眾議員趙美心強調,紐森在對抗疫情方面和特朗普政府有明顯分別,而紐森也有採取行動,應對那些針對亞裔的種族歧視。

趙美心說:「州長紐森以行動捍衛我們的社區,他剛簽署了撥款140萬資助『停止亞太裔仇恨』組織,去研究仇恨事件,這是我們需要的領導。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。