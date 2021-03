【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣將從4月開始恢復徵收16個縣公園的停車費。

Santa Clara縣從4月開始,將恢復對縣內的16個縣公園徵收停車費,Santa Clara縣是在去年3月開始實施居家抗疫令之後,暫停徵收6元的停車費,目的是提供民眾在春天和夏天有更多戶外活動的選擇,但是停車費也是縣公園部門的主要收入來源,因此恢復收費也是時間的問題。

想知道有那些公園恢復收費,可以參考網站:http://www.parkhere.org,當局也建議民眾購買一年95元的停車證。

