舊金山(三藩市)市府宣布今年夏天將推行連串免費的暑期班和夏令營,讓公立學校的學生參加。

市府推動的舊金山公立學校學生免費暑期學習計劃Summer Together計劃,將會為學生提供多項免費暑期活動,包括提高學術水平的暑期班,康樂及公園部的夏令營,市府與私人機構合作提供的藝術課程和輔導服務,還有免費暑期閱讀計劃。

衛生專家指出,長期的網上學習已經嚴重影響學生身心發展以及學習水平,所以市府與私人機構合作,出錢為學生提供免費的暑期計劃。

詳情可上網查詢:http://summertogether.org,4月開始開始接受報名申請。

