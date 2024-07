【KTSF】

保險公司State Farm據報申請加房屋保費三成。

根據舊金山紀事報報導,State Farm本週已經向加州保險局提交申請,將房屋保費增加30%,租戶保費更會上升超過50%。

如果獲得批准,將是State Farm七年來最大一次加價幅度。

保險專員Ricardo Lara表示,這項申請引發了大家對State Farm財務狀況的嚴重質疑。

