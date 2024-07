【中國新聞】非中國籍港澳永久性居民下周可申辦回鄉證 港府表示熱烈歡迎和感謝

【有線新聞】

7月10日起,非中國籍港澳永久性居民可獲簽發來往內地通行證件。香港特區政府對此表示熱烈歡迎和感謝。

出入境管理局發公告,指為進一步服務便利內地與港澳間人員交流交往,支持香港、澳門更好融入國家發展大局,7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。

他們可自願申辦港澳居民來往內地通行證,持證人在證件5年有效期內可以多次來往內地,每次停留不超過90日。

​對此特區政府熱烈歡迎和衷心感謝,認為新措施有助提升非中國籍香港永久居民在內地口岸的通關便利。他們無需再每次打指模和填寫入境卡,有助他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。

行政長官李家超表示,新措施下持證人一卡在手將可於內地口岸自助通關,大大提升通關效率。而措施不限國籍和行業,彰顯了香港在「一國兩制」下獨特地位,有助香港繼續保持國際化和多元化。特區政府指一直與內地部委緊密溝通,致力推動「南下、北上」雙向人才流動,並得到內地的積極回應,包括推出並擴展大灣區「南下」人才簽注至北京和上海等。

根據保安局數據,截至上月7日已有逾22800名「南下」人才簽注持有人抵港。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。