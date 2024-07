【灣區新聞】

舊金山(三藩市)第54屆同志榮耀大遊行週日盛大登場。

舊金山市中心週日舉行一年一度盛大的同志榮耀大遊行,吸引了數千名來自世界各地的人到市中心慶祝,為市中心增添很多色彩,遊行的路線由Embarcadero到Civic Center,沿路都擠滿了觀看遊行的人。

遊行自1976年以來,打頭陣的隊伍都是一支電單車隊伍Dykes on Bikes,今屆也不例外。

其他的遊行隊伍,包括舊金山交通局等不同政府部門、社福和商業機構等。

而在遊行期間,舊金山警方指,約早上11時20分左右,在遊行路段Market街500號路段,警員目睹一名男子被刺傷,立即給予急救,並拘留了一名疑犯。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。