【全國新聞】拜登承認辯論表現不理想 但不會退選

美國總統拜登承認與前總統特朗普在電視辯論的表現不理想,但不會退選。特朗普形容自己大勝,批評對方年紀大並非主要問題,而是他無能。

拜登在首場電視辯論與特朗普正面交鋒後被指表現欠佳,他與夫人吉爾到北卡羅來納州造勢,指相信自己能勝任才會再次參選,重申絕不退選。

拜登表示:「我知我不再年輕,顯然我不是,我走路不像以前般輕鬆,說話不如過往般流暢,辯論表現亦不及從前,但我知道我應知道的,知道如何說真話,我明辨是非。」

拜登批評特朗普滿口謊言,會摧毀美國民主,強調只有自己才可以團結世界,對抗俄羅斯總統普京,而非向他屈服。

特朗普則到弗吉尼亞州造勢,形容自己在辯論中大勝,批評拜登腐敗無能。

特朗普指:「今天選民應該問自己的,不是拜登能否熬過90分鐘辯論,而是美國能否忍受拜登執政多四年,我甚至不知道能否再撐多五個月,現在是我國史上最危險的時刻。」不過特朗普認為拜登退選機會不大,是民主黨最有可能當選的候選人。

副總統賀錦麗亦承認拜登表現不理想,但仍然有信心拜登可以繼續帶領國家。有民主黨選民坦言對拜登表現失望,但仍會投票給他。有人認為整場辯論是一場毫無意義的罵戰,不過亦有原本支持拜登的選民,因他在辯論的表現欠佳而改變立場。

