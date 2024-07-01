【全國新聞】拜登辯論表現被批評不理想 近五成民主黨選民指應退選

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美國總統拜登大選辯論表現不理想，有民調指近半民主黨選民認為他應該退出大選，但家人鼓勵拜登繼續競選，歸咎是幕僚的安排及支援失當。

最新民調顯示，72%選民認為拜登的心理和認知健康狀況，不適合當總統，較上次民調上升7個百分點，亦有45%民主黨選民認為拜登應該讓位給黨內其他人出選。

當地傳媒引述知情人士指，拜登周日與家人在大衛營討論競選工作，夫人吉爾與兒子亨特均強烈促請他繼續競選，家人同時將大選辯論表現欠佳歸咎拜登的幕僚，認為他們不應該讓拜登事前記住大量數據，而且過度操練，未有充分休息。

矛頭指向在拜登「閉關」備戰辯論時，扮演對手特朗普的總統律師鮑爾，以及主導辯論準備工作、曾任白宮幕僚長的克萊恩等人。

拜登家人提出，應將辦事不力的幕僚辭退或降職，有民主黨金主亦認為他們應問責辭職。

要求拜登退選的呼聲陸續出現，但即使他這樣做，也不代表他的競選拍檔副總統賀錦麗可以自動頂上。民主黨將在8月全國黨代表大會，正式提名總統候選人，如果拜登宣布退選，黨代表便不用跟隨初選及黨團會議結果投票，約4,000張代表票將開放予賀錦麗、加州州長紐森及密歇根州州長惠特默等有力人選爭逐，只要取得過半票數，就可代表民主黨競逐總統寶座，亦有可能在無人取得過半票數下，進入有超級黨代表參與的次輪投票。

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