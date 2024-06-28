【全國新聞】拜登特朗普首場辯論誰表現較好（視頻）

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總統拜登與特朗普的頭場辯論結束後，CNN邀請名嘴討論拜登和特朗普的表現，名嘴認為，拜登政策論述比特朗普好，但是表現令觀眾痛苦，出現打結及眼神呆滯。

CNN政治評論員、前總統奧巴馬特別顧問Van Joens表示，拜登的表現令人痛苦，他說拜登是個好人，熱愛他的國家，但他週四晚面臨一場考驗，恢復國家的信心，但他沒做到這一點。

另外兩位民主黨人士也對拜登表現表示擔憂，尤其在拜登似乎失去對醫療保險的思路的不穩定時刻之後。

拜登在辯論中說：「我已經能夠處理，呃，與，與COVID病毒，對不起，與，嗯，處理我們必須做的一切，呃，我們若最終擊敗，醫保怎麼辦？」

他們也質疑拜登為何錯過機會抨擊特朗普，尤其在墮胎問題上，有人甚至私下質疑，他是否應該繼續成為黨內提名人。

特朗普前助理Alyssa Farah Griffin認為，拜登在辯論前三分鐘就輸了，他重申，特朗普是對民主及美國威脅，但她不認為拜登週四晚的辯論表現，可以跟她的前老闆較量。

不過拜登競選工程的負責人則表示，拜登週四晚提供了「積極且獲勝的願景」。

至於特朗普，CNN評論員則批評，特朗普在許多問題核心說謊，包括對華貿易逆差，以及移民拖垮社安金，以及醫療健保。

特朗普重申2020年選舉謊言，聲稱他因選民欺詐，而不接受2020年選舉結果。

特朗普說：「這是否是一次公平、合法、好的選舉？我寧願接受這些，但欺詐和其他一切都是荒謬的。」

州長紐森在辯論後發表聲明，絕對不會背棄拜登總統，副總統賀錦麗說，拜登起頭有些慢，但結尾強大。

賀錦麗說：「首先我們今晚看到的是，總統在所有與美國人民息息相關的問題上，與特朗普形成了鮮明的對比，是的，起步緩慢。」

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