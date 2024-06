【全國新聞】拜登特朗普首場辯論誰表現較好（視頻）

【KTSF】

總統拜登與特朗普的頭場辯論結束後,CNN邀請名嘴討論拜登和特朗普的表現,名嘴認為,拜登政策論述比特朗普好,但是表現令觀眾痛苦,出現打結及眼神呆滯。

CNN政治評論員、前總統奧巴馬特別顧問Van Joens表示,拜登的表現令人痛苦,他說拜登是個好人,熱愛他的國家,但他週四晚面臨一場考驗,恢復國家的信心,但他沒做到這一點。

另外兩位民主黨人士也對拜登表現表示擔憂,尤其在拜登似乎失去對醫療保險的思路的不穩定時刻之後。

拜登在辯論中說:「我已經能夠處理,呃,與,與COVID病毒,對不起,與,嗯,處理我們必須做的一切,呃,我們若最終擊敗,醫保怎麼辦?」

他們也質疑拜登為何錯過機會抨擊特朗普,尤其在墮胎問題上,有人甚至私下質疑,他是否應該繼續成為黨內提名人。

特朗普前助理Alyssa Farah Griffin認為,拜登在辯論前三分鐘就輸了,他重申,特朗普是對民主及美國威脅,但她不認為拜登週四晚的辯論表現,可以跟她的前老闆較量。

不過拜登競選工程的負責人則表示,拜登週四晚提供了「積極且獲勝的願景」。

至於特朗普,CNN評論員則批評,特朗普在許多問題核心說謊,包括對華貿易逆差,以及移民拖垮社安金,以及醫療健保。

特朗普重申2020年選舉謊言,聲稱他因選民欺詐,而不接受2020年選舉結果。

特朗普說:「這是否是一次公平、合法、好的選舉?我寧願接受這些,但欺詐和其他一切都是荒謬的。」

州長紐森在辯論後發表聲明,絕對不會背棄拜登總統,副總統賀錦麗說,拜登起頭有些慢,但結尾強大。

賀錦麗說:「首先我們今晚看到的是,總統在所有與美國人民息息相關的問題上,與特朗普形成了鮮明的對比,是的,起步緩慢。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。