【全國新聞】佛羅里達州過去數天有8人死於離岸流

夏季是游泳的季節,但專家表示,安全游泳非常重要,就在過去的幾天裡,佛羅里達州已有8人死於離岸流,快速的水流可以在幾秒鐘內,擊敗非常會游泳的人。

Martin縣副局長John Budensiek說:「了解海洋,知道如何游泳,如果游泳技術差就不要下海,不值得冒險。」

短短四天內,已有8人因離岸流而死亡,其中有一對來自賓夕凡尼亞州的夫婦,在佛羅里達州東海岸溺斃。

其他死者包括一名60歲的密蘇里州婦女,和5名年齡介乎19歲至29歲之間的男子,他們都在Panama City Beach市附近死亡。

Panama City Beach消防局長Ray Morgan說:「救生員不會離你太遠,但考慮到現有人手而海灘這麼大,我們無法每隔幾呎就安置一名救生員,這是不可能的。」

離岸流是遠離海岸的強大水流,專家表示,即使是游泳能力強的人,離岸流也能快速地將他們帶入海中。

當地官員表示,最近有兩人在幾秒鐘內被離岸流拖曳了三百多英尺。

Morgan說:「我們最不希望你來渡假,卻不能一家人一起回家。」

但是,海洋並不是唯一會出現危險的離岸流的地方,離岸流也可能發生在其他大型水域中,例如大型的湖泊,萬一有事,為確保安全,Martin縣消防局長Joseph Lobosco說:「第一個是保持冷靜,嘗試向救生員發出信號。」

NOAA國家海洋和大氣局建議嘗試漂浮,與海岸平行游泳,然後以一定角度游回海灘。

Lobosco說:「不要對抗離岸流,因為它的力量相當強大。」

