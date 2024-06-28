【全國新聞】佛羅里達州過去數天有8人死於離岸流

【KTSF 張擎鳳報導】
夏季是游泳的季節，但專家表示，安全游泳非常重要，就在過去的幾天裡，佛羅里達州已有8人死於離岸流，快速的水流可以在幾秒鐘內，擊敗非常會游泳的人。
Martin縣副局長John Budensiek說：「了解海洋，知道如何游泳，如果游泳技術差就不要下海，不值得冒險。」
短短四天內，已有8人因離岸流而死亡，其中有一對來自賓夕凡尼亞州的夫婦，在佛羅里達州東海岸溺斃。
其他死者包括一名60歲的密蘇里州婦女，和5名年齡介乎19歲至29歲之間的男子，他們都在Panama City Beach市附近死亡。
Panama City Beach消防局長Ray Morgan說：「救生員不會離你太遠，但考慮到現有人手而海灘這麼大，我們無法每隔幾呎就安置一名救生員，這是不可能的。」
離岸流是遠離海岸的強大水流，專家表示，即使是游泳能力強的人，離岸流也能快速地將他們帶入海中。
當地官員表示，最近有兩人在幾秒鐘內被離岸流拖曳了三百多英尺。
Morgan說：「我們最不希望你來渡假，卻不能一家人一起回家。」
但是，海洋並不是唯一會出現危險的離岸流的地方，離岸流也可能發生在其他大型水域中，例如大型的湖泊，萬一有事，為確保安全，Martin縣消防局長Joseph Lobosco說：「第一個是保持冷靜，嘗試向救生員發出信號。」
NOAA國家海洋和大氣局建議嘗試漂浮，與海岸平行游泳，然後以一定角度游回海灘。
Lobosco說：「不要對抗離岸流，因為它的力量相當強大。」
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