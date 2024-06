【全國新聞】拜登與特朗普進行首場辯論 就經濟移民墮胎等議題互相交鋒（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

今年11月的總統大選,民主、共和兩黨可以說是篤定由拜登與特朗普再次對壘,他們之間的第一場政見辯論,在喬治亞州阿特蘭大市的CNN直播室舉行,為時大約90分鐘,兩人就經濟、移民、墮胎等廣泛議題互相交鋒。

辯論一開始時,主持人就提到經濟問題,當前的通脹高企、樓價也上升,總統拜登首先發言,他說美國的經濟是全球之冠,迅速從疫情恢復過來,現時的處方藥價已經大幅降低,他指責特朗普留下的是疫情帶來的混亂。

拜登說:「好吧,看看世界上最偉大的經濟體,他,他是唯一一個認為,我不知道還有誰認為他擁有世界上最偉大的經濟的人,而且實是我們為他的公司、他的經濟、他獎勵富人的情況,他感到自豪,他實行了美國史上最大規模的減稅政策,2萬億美元,他提出的赤字比任何一位總統,在任何一屆任期內的赤字都要大,自從胡佛以來,他是除胡佛之外,唯一一位失去就業職位比上任時更多的總統。」

特朗普就指出,美國經濟強勁,但通脹正在摧毀美國,他又提到,美軍有尊嚴地從阿富汗撤軍。

特朗普說:「我要離開阿富汗,但要我們帶著尊嚴、力量離開,他的撤離確是我國史上最尷尬的一天。」

面對數以萬億元計的聯邦赤字,拜登指,特朗普推行的減稅計劃,只是對最富有階層有利,也助長了企業的貪婪。

在無證移民問題上,拜登指責特朗普把申請庇護的母親與孩子分開,拆散人家的家庭,這樣做並不對。

特朗普則指出,他在任期間美國有最安全的邊界,但現在卻有歷史上最糟糕的邊境,到處到是快要死的人,特朗普也指拜登的移民政策,造成美國的暴力犯罪飆升。

在墮胎問題上,特朗普聲稱,不會阻止婦女取得墮胎藥,並強調是否禁止州應該由各州自行決定。

拜登則認為,這樣做就是把民權保護交給各州處理,拜登也抨擊特朗普指路韋案,保障婦女墮胎權等同讓醫生取掉九月大胎兒的生命。

在年齡方面,拜登表示,他們兩個年齡差不多,特朗普的工作能力就差很多,特朗普反擊,建議拜登去做認知檢測。

在衝擊國會大樓問題上,特朗普表示幾乎與自己無關,他當天只是去發表一通演說而已,拜登則指出是特朗普鼓勵民眾衝擊國會。

在官司訴訟方面,拜登提到特朗普被定罪而且是重罪,道德有問題。

對於社會安全福利問題,拜登誓言要讓富裕階層付出公平的份額,來支撐社會福利繼續有經費運行,同時也承諾不會增加年收入在40萬的稅戶的負擔。

對於以哈戰爭,特朗普沒有表明是否支持巴勒斯坦獨立建國以平息這場戰爭,拜登則強調,支持以哈交換人質與囚犯,以及有附加條件的停火。

在結語部份,拜登強調稅務政策與控制通貨膨脹,特朗普則強調在他第一任內取得亮麗的成績,並認為現在全國都炸鍋,因為民眾不尊敬拜登。

分析認為,拜登與特朗普在各項議題上都是陳述大家已經知道的,有關他們兩人各自的立場,大家更關注兩人的臨場反應,因為他們都上了年紀。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。