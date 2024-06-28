【全國新聞】拜登與特朗普進行首場辯論 就經濟移民墮胎等議題互相交鋒（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

今年11月的總統大選，民主、共和兩黨可以說是篤定由拜登與特朗普再次對壘，他們之間的第一場政見辯論，在喬治亞州阿特蘭大市的CNN直播室舉行，為時大約90分鐘，兩人就經濟、移民、墮胎等廣泛議題互相交鋒。

辯論一開始時，主持人就提到經濟問題，當前的通脹高企、樓價也上升，總統拜登首先發言，他說美國的經濟是全球之冠，迅速從疫情恢復過來，現時的處方藥價已經大幅降低，他指責特朗普留下的是疫情帶來的混亂。

拜登說：「好吧，看看世界上最偉大的經濟體，他，他是唯一一個認為，我不知道還有誰認為他擁有世界上最偉大的經濟的人，而且實是我們為他的公司、他的經濟、他獎勵富人的情況，他感到自豪，他實行了美國史上最大規模的減稅政策，2萬億美元，他提出的赤字比任何一位總統，在任何一屆任期內的赤字都要大，自從胡佛以來，他是除胡佛之外，唯一一位失去就業職位比上任時更多的總統。」

特朗普就指出，美國經濟強勁，但通脹正在摧毀美國，他又提到，美軍有尊嚴地從阿富汗撤軍。

特朗普說：「我要離開阿富汗，但要我們帶著尊嚴、力量離開，他的撤離確是我國史上最尷尬的一天。」

面對數以萬億元計的聯邦赤字，拜登指，特朗普推行的減稅計劃，只是對最富有階層有利，也助長了企業的貪婪。

在無證移民問題上，拜登指責特朗普把申請庇護的母親與孩子分開，拆散人家的家庭，這樣做並不對。

特朗普則指出，他在任期間美國有最安全的邊界，但現在卻有歷史上最糟糕的邊境，到處到是快要死的人，特朗普也指拜登的移民政策，造成美國的暴力犯罪飆升。

在墮胎問題上，特朗普聲稱，不會阻止婦女取得墮胎藥，並強調是否禁止州應該由各州自行決定。

拜登則認為，這樣做就是把民權保護交給各州處理，拜登也抨擊特朗普指路韋案，保障婦女墮胎權等同讓醫生取掉九月大胎兒的生命。

在年齡方面，拜登表示，他們兩個年齡差不多，特朗普的工作能力就差很多，特朗普反擊，建議拜登去做認知檢測。

在衝擊國會大樓問題上，特朗普表示幾乎與自己無關，他當天只是去發表一通演說而已，拜登則指出是特朗普鼓勵民眾衝擊國會。

在官司訴訟方面，拜登提到特朗普被定罪而且是重罪，道德有問題。

對於社會安全福利問題，拜登誓言要讓富裕階層付出公平的份額，來支撐社會福利繼續有經費運行，同時也承諾不會增加年收入在40萬的稅戶的負擔。

對於以哈戰爭，特朗普沒有表明是否支持巴勒斯坦獨立建國以平息這場戰爭，拜登則強調，支持以哈交換人質與囚犯，以及有附加條件的停火。

在結語部份，拜登強調稅務政策與控制通貨膨脹，特朗普則強調在他第一任內取得亮麗的成績，並認為現在全國都炸鍋，因為民眾不尊敬拜登。

分析認為，拜登與特朗普在各項議題上都是陳述大家已經知道的，有關他們兩人各自的立場，大家更關注兩人的臨場反應，因為他們都上了年紀。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。