【灣區新聞】六月節奧克蘭Lake Merritt一帶十多人中槍 華裔傷者憶述事發經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt一帶六月節(Juneteenth)當晚發生槍擊案,造成十多人中槍受傷,其中一名傷者是華裔男人,當晚打算和朋友去吃晚飯,不料身中三槍,右手手指要截肢,兩邊腿部中槍,求救期間還被人搶了手機,仍然留醫的事主接受本台專訪,

上星期三六月節當晚,住在列治文市的馬子添(Mason Ma)和一個朋友,到奧克蘭Lake Merritt一間他經常光顧的韓國燒烤店打算吃晚飯。

馬子添說:「停了車步行去Grand Ave看見有飆車,有很多車,看見有人聚集,當時我以為是假期,我為他們慶祝感到開心。」

當他步行去餐館的時候,馬子添說:「我感覺到我的手被人射中,有一種很劇痛的感覺,我自己摸我的手,為何手指頭沒有了,但沒有感到很痛,肯定是腎上腺上升。」

他看見很多人在跑,又聽到槍聲,他就躲在一輛停在路邊的汽車車底。

馬子添說:「當我爬到一半進車底的時候,我感覺到後面兩條腿,每條腿都中了一槍,其中一條腿不能動。」

大約一分鐘之後,馬子添看到汽車的車頭燈開著了,他恐怕自己被車輾過。

馬子添說:「於是我再爬一爬,希望他開車時不會輾過我的身體,很奇蹟地汽車沒有撞到我。」

當汽車離開之後馬子添看到與他失散了的朋友打電話給他。

馬子添說:「我正想接電話時,迎面有一個人走過來,他不是槍手,他走過來搶走我的電話,他走過來的時候對著我笑,我以為他會幫我,當時我已經流許多血,不能再站起來,開始頭暈。」

馬子添說:「有個女子走過來,叫我不要睡著,叫我要保持清醒。」

馬子添表示,向他開槍的人,和搶他手機的人都是非洲裔,但他不認為與種族有關。

馬子添說:「我想說的是,和我一起吃飯的朋友是非洲裔,很多被人槍擊的都是非洲裔,因為那天是他們的慶祝節日,我不相信是種族歧視,幫我的女子也是非洲裔,她也有朋友中槍,但她選擇陪著我,直到救護車來到。」

事發一個星期,馬子添接受多次手術,保住了一雙腿,雖然仍然留院,但他積極聯絡警方,想知道這宗案件更多的資料。

馬子添說:「我感到自己被遺忘,因為事發已經一個星期,從來沒有警察跟進向我錄取口供,當日的事發經過。」

奧克蘭市府證實,六月節當天在Lake Merritt一帶有14人中槍,本台就馬子添中槍的事向警方查詢,但至截稿前都未有回覆。

