【灣區新聞】六月節奧克蘭Lake Merritt一帶十多人中槍 華裔傷者憶述事發經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt一帶六月節（Juneteenth）當晚發生槍擊案，造成十多人中槍受傷，其中一名傷者是華裔男人，當晚打算和朋友去吃晚飯，不料身中三槍，右手手指要截肢，兩邊腿部中槍，求救期間還被人搶了手機，仍然留醫的事主接受本台專訪，

上星期三六月節當晚，住在列治文市的馬子添（Mason Ma）和一個朋友，到奧克蘭Lake Merritt一間他經常光顧的韓國燒烤店打算吃晚飯。

馬子添說：「停了車步行去Grand Ave看見有飆車，有很多車，看見有人聚集，當時我以為是假期，我為他們慶祝感到開心。」

當他步行去餐館的時候，馬子添說：「我感覺到我的手被人射中，有一種很劇痛的感覺，我自己摸我的手，為何手指頭沒有了，但沒有感到很痛，肯定是腎上腺上升。」

他看見很多人在跑，又聽到槍聲，他就躲在一輛停在路邊的汽車車底。

馬子添說：「當我爬到一半進車底的時候，我感覺到後面兩條腿，每條腿都中了一槍，其中一條腿不能動。」

大約一分鐘之後，馬子添看到汽車的車頭燈開著了，他恐怕自己被車輾過。

馬子添說：「於是我再爬一爬，希望他開車時不會輾過我的身體，很奇蹟地汽車沒有撞到我。」

當汽車離開之後馬子添看到與他失散了的朋友打電話給他。

馬子添說：「我正想接電話時，迎面有一個人走過來，他不是槍手，他走過來搶走我的電話，他走過來的時候對著我笑，我以為他會幫我，當時我已經流許多血，不能再站起來，開始頭暈。」

馬子添說：「有個女子走過來，叫我不要睡著，叫我要保持清醒。」

馬子添表示，向他開槍的人，和搶他手機的人都是非洲裔，但他不認為與種族有關。

馬子添說：「我想說的是，和我一起吃飯的朋友是非洲裔，很多被人槍擊的都是非洲裔，因為那天是他們的慶祝節日，我不相信是種族歧視，幫我的女子也是非洲裔，她也有朋友中槍，但她選擇陪著我，直到救護車來到。」

事發一個星期，馬子添接受多次手術，保住了一雙腿，雖然仍然留院，但他積極聯絡警方，想知道這宗案件更多的資料。

馬子添說：「我感到自己被遺忘，因為事發已經一個星期，從來沒有警察跟進向我錄取口供，當日的事發經過。」

奧克蘭市府證實，六月節當天在Lake Merritt一帶有14人中槍，本台就馬子添中槍的事向警方查詢，但至截稿前都未有回覆。

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