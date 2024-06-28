【灣區走走】聖塔克魯茲Boardwalk：尖叫與歡笑的樂園

你知道在哪裡會聽到最多的尖叫聲和歡笑聲嗎？來到聖塔克魯茲的 Boardwalk 就知道答案了！「 灣區走走」假日特別報導，本週帶您造訪許多灣區人的夏日必訪聖地。 Santa Cruz Boardwalk 是加州最古老的遊樂園，也是美國最具歷史且碩果僅存的海濱遊樂園。今年特別值得一提的是，園區內最刺激的 Giant Dipper 巨型雲霄飛車迎來了它的百歲生日！這台雲霄飛車是世界上最古老的雲霄飛車之一，每次乘坐都讓人熱血沸騰。 除了這座百年經典，園方還增添了新的遊樂設施夢幻摩天輪，讓您在高空中欣賞壯麗的海景。此外，這裡的美食也不斷推陳出新，無論您喜歡什麼口味，甚至是亞洲胃也能得到滿足。 想體驗這個充滿歷史與活力的樂園嗎？請鎖定周五晚間國粵語新聞「 #灣區走走」，帶您一探究竟！

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