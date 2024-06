【全國新聞】全國各地面臨惡劣天氣 中西部應對洪水破壞及風暴

【KTSF 張擎鳳報導】

全國各地面臨惡劣天氣,中西部地區仍在應對洪水帶來的破壞以及風暴,西南部就發生乾旱,而西部的州份就要應對山火。

週五全國各地仍然面臨惡劣天氣的影響,明尼蘇達州、艾奧瓦州,以及南達科他州,仍在試圖從洪水帶來的破壞中復原。

週五這些州份將會面臨更多的降雨。

氣候學家Pete Boulay說:「尤其是4月、5月和6月,雨水不斷地增加、增加、增加,最終使我們的土壤飽和,水無處可去,所以它進入了湖泊和河流。」

天氣預報顯示,最近風暴期間天氣乾燥,使週五的洪水風險減少。

但與此同時,俄亥俄州正在經歷乾旱,德州以及奧克拉荷馬州已經發布了高溫警告。

而科羅拉多州正在應對Oakridge山火,加州中谷Fresno市附近仍在應對山火。

林務局官員Matt Holte說:「地形非常陡峭、崎嶇,非常難進入,所以我們正在尋找機會,在山火前面撲滅它。」

新墨西哥州因山火撤離的人,現在可以返回Ruisoso的家。

山火災民Fred Reed說:「我以為我們可能還能搶救出更多東西,一些內部的東西,但看起來沒什麼東西留下。」

South Fork和Salt山火,導致當地很多居民失去家園。

Reed說:「我的妻子,我認為她還沒準備好來,她說她可能再也不會回到這裡了。」

