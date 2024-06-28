【全國新聞】全國各地面臨惡劣天氣 中西部應對洪水破壞及風暴

【KTSF 張擎鳳報導】

全國各地面臨惡劣天氣，中西部地區仍在應對洪水帶來的破壞以及風暴，西南部就發生乾旱，而西部的州份就要應對山火。

週五全國各地仍然面臨惡劣天氣的影響，明尼蘇達州、艾奧瓦州，以及南達科他州，仍在試圖從洪水帶來的破壞中復原。

週五這些州份將會面臨更多的降雨。

氣候學家Pete Boulay說：「尤其是4月、5月和6月，雨水不斷地增加、增加、增加，最終使我們的土壤飽和，水無處可去，所以它進入了湖泊和河流。」

天氣預報顯示，最近風暴期間天氣乾燥，使週五的洪水風險減少。

但與此同時，俄亥俄州正在經歷乾旱，德州以及奧克拉荷馬州已經發布了高溫警告。

而科羅拉多州正在應對Oakridge山火，加州中谷Fresno市附近仍在應對山火。

林務局官員Matt Holte說：「地形非常陡峭、崎嶇，非常難進入，所以我們正在尋找機會，在山火前面撲滅它。」

新墨西哥州因山火撤離的人，現在可以返回Ruisoso的家。

山火災民Fred Reed說：「我以為我們可能還能搶救出更多東西，一些內部的東西，但看起來沒什麼東西留下。」

South Fork和Salt山火，導致當地很多居民失去家園。

Reed說：「我的妻子，我認為她還沒準備好來，她說她可能再也不會回到這裡了。」

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