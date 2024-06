【KTSF】

由中國送來的兩隻大熊貓,已經抵達聖地牙哥動物園。

大熊貓雲川及鑫寶,經香港由包機運抵洛杉磯國際機場,隨後轉運至聖地牙哥動物園,接受1個月隔離檢疫。

5歲的雄性大熊貓雲川,以及4歲的雌性大熊貓鑫寶,將落戶聖地牙哥動物園,開啟為期10年的新一輪中美大熊貓保護合作。

