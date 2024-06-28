【加州新聞】Sacramento縣Tesla司機使用輔助自駕功能時汽車駛上路軌

【KTSF 朱慧琪報導】

Sacramento縣一名司機在使用Tesla汽車自動輔助駕駛功能期間，汽車將她引導到火車路軌上，警方提醒所有Tesla車主，即使在自動輔助駕駛期間，也需要保持警惕。

星期三早上，一名Tesla司機發現，在使用汽車的Autopilot自動輔助駕駛功能期間，汽車闖入火車路軌。

據警方稱，該功能將路軌誤認為道路，造成嚴重危險。

Tesla車主Henrietta Donkor說：「我第一天去試車時就使用它，但我並不喜歡。」

這位Tesla車主表示，她不喜歡自動輔助駕駛功能。

Donkor說：「我希望控制我的車，我不喜歡用，它但有人喜歡。」

Tesla車主和專家Ross Merva說：「汽車知道哪是路、哪不是路。」

Merva擁有幾輛Tesla汽車，他並且負責維修它們，他說在這次事件中，一輛Tesla之所以停在路軌上，他懷疑是因為司機犯了錯誤，因為一旦司機不保持警惕，汽車就會停下來。

Merva說：「呈藍色閃爍時是告訴我，Tesla發現司機沒有注意路況，聽下它的聲音很快就會變大，聲音這麼大，即使你在睡覺，也無法睡著。」

Black Rock車行老闆Dave Vennel說：「你仍然應該把手放在軚盤上，因為你要隨時接手操控。」

而這位Tesla的維修員有相同的看法，他亦認為是司機犯錯，那他對路軌上，有一輛Tesla有否感到驚訝？

Vennel說：「不驚訝，這叫死亡GPS，因為試過有人將汽車駛入海洋，或將汽車駛下懸崖，想到這一點，這種事與任何其他案例都沒甚麼不同。」

在今次駛上路軌的事件中沒有人受傷。

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