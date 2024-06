【加州新聞】Sacramento縣Tesla司機使用輔助自駕功能時汽車駛上路軌

【KTSF 朱慧琪報導】

Sacramento縣一名司機在使用Tesla汽車自動輔助駕駛功能期間,汽車將她引導到火車路軌上,警方提醒所有Tesla車主,即使在自動輔助駕駛期間,也需要保持警惕。

星期三早上,一名Tesla司機發現,在使用汽車的Autopilot自動輔助駕駛功能期間,汽車闖入火車路軌。

據警方稱,該功能將路軌誤認為道路,造成嚴重危險。

Tesla車主Henrietta Donkor說:「我第一天去試車時就使用它,但我並不喜歡。」

這位Tesla車主表示,她不喜歡自動輔助駕駛功能。

Donkor說:「我希望控制我的車,我不喜歡用,它但有人喜歡。」

Tesla車主和專家Ross Merva說:「汽車知道哪是路、哪不是路。」

Merva擁有幾輛Tesla汽車,他並且負責維修它們,他說在這次事件中,一輛Tesla之所以停在路軌上,他懷疑是因為司機犯了錯誤,因為一旦司機不保持警惕,汽車就會停下來。

Merva說:「呈藍色閃爍時是告訴我,Tesla發現司機沒有注意路況,聽下它的聲音很快就會變大,聲音這麼大,即使你在睡覺,也無法睡著。」

Black Rock車行老闆Dave Vennel說:「你仍然應該把手放在軚盤上,因為你要隨時接手操控。」

而這位Tesla的維修員有相同的看法,他亦認為是司機犯錯,那他對路軌上,有一輛Tesla有否感到驚訝?

Vennel說:「不驚訝,這叫死亡GPS,因為試過有人將汽車駛入海洋,或將汽車駛下懸崖,想到這一點,這種事與任何其他案例都沒甚麼不同。」

在今次駛上路軌的事件中沒有人受傷。

