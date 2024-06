【灣區新聞】多名民選官員退還楊氏家族的政治捐款 以劃清關係

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦調查局(FBI)上週突擊搜查奧克蘭市長盛桃和Duong楊氏家族的住宅,和旗下Cal Waste Solutions垃圾回收公司之後,一些民選官員表示,將退回楊氏家族的政治捐款,或是把錢捐給其他機構。

根據San Jose Spotlight的報導,加州公平政治活動委員會(California Fair Political Practices Commission)在2021年的一份報告指控,楊氏家庭中的David Duong和兒子Andy Duong,給至少93位民選官員提供政治捐款總額約76,000元。

報告指控楊氏家族讓親友以個人名義,給這些民選官員的競選團隊捐錢,但之後再補回錢給這些人,這屬於非法的政治捐款活動。

FBI至今都沒有透露上週四的突擊搜查是涉及什麼案件,San Jose Spotlight的報導引述David Duong的回應表示,公司正在全面配合FBI的調查,但有信心政府的結論會是公司沒有涉及任何非法或不當活動。

報導指出,在聖荷西競選第八區市議員的Tam Truong,收到了700元,代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna,則收到5,800元。

Tam Truong的競選團隊向媒體確認,有從垃圾回收公司中的一個經理Michael Duong收到捐款,表示計劃要退回這筆錢。

Ro Khanna則向媒體表示,將把這筆錢捐給幫助他的選區中的社區機構,這些機構幫助的對象,是那些因為高物價而在生活上掙扎的人。

加州公平政治活動委員會的報告也指出,其他收到捐款的人還包括曾經競選聖荷西市議員的Tam Nguyen,和曾經競選Santa Clara 縣議員的Don Rocha。

另外,競選聯邦眾議員的羅達倫,和競選聯邦參議員的Adam Schiff,分別得到6,600元和26,000元的捐款,他們都表示會把這些錢再捐出來。

其中,Adam Schiff說會把錢捐給對應住屋和無家可歸問題的機構。

政治觀察家認為,這些民選官員正在和涉案的楊氏家族和他們的公司劃清界限,確保他們不會被牽入任何非法活動中。

