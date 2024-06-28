【灣區新聞】多名民選官員退還楊氏家族的政治捐款 以劃清關係

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦調查局（FBI）上週突擊搜查奧克蘭市長盛桃和Duong楊氏家族的住宅，和旗下Cal Waste Solutions垃圾回收公司之後，一些民選官員表示，將退回楊氏家族的政治捐款，或是把錢捐給其他機構。

根據San Jose Spotlight的報導，加州公平政治活動委員會（California Fair Political Practices Commission）在2021年的一份報告指控，楊氏家庭中的David Duong和兒子Andy Duong，給至少93位民選官員提供政治捐款總額約76,000元。

報告指控楊氏家族讓親友以個人名義，給這些民選官員的競選團隊捐錢，但之後再補回錢給這些人，這屬於非法的政治捐款活動。

FBI至今都沒有透露上週四的突擊搜查是涉及什麼案件，San Jose Spotlight的報導引述David Duong的回應表示，公司正在全面配合FBI的調查，但有信心政府的結論會是公司沒有涉及任何非法或不當活動。

報導指出，在聖荷西競選第八區市議員的Tam Truong，收到了700元，代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna，則收到5,800元。

Tam Truong的競選團隊向媒體確認，有從垃圾回收公司中的一個經理Michael Duong收到捐款，表示計劃要退回這筆錢。

Ro Khanna則向媒體表示，將把這筆錢捐給幫助他的選區中的社區機構，這些機構幫助的對象，是那些因為高物價而在生活上掙扎的人。

加州公平政治活動委員會的報告也指出，其他收到捐款的人還包括曾經競選聖荷西市議員的Tam Nguyen，和曾經競選Santa Clara 縣議員的Don Rocha。

另外，競選聯邦眾議員的羅達倫，和競選聯邦參議員的Adam Schiff，分別得到6,600元和26,000元的捐款，他們都表示會把這些錢再捐出來。

其中，Adam Schiff說會把錢捐給對應住屋和無家可歸問題的機構。

政治觀察家認為，這些民選官員正在和涉案的楊氏家族和他們的公司劃清界限，確保他們不會被牽入任何非法活動中。

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