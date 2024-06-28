【全國新聞】聯邦最高法院裁定俄勒岡州可對在戶外露宿的無家可歸者罰款

June 28, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五裁定，俄勒岡州可以對在戶外露宿的無家可歸者處以罰款，全國各地被無家可歸者問題困擾的城市，正密切關注案件。

聯邦最高法院週五以6比3票裁定，俄勒岡州的「反露營」法可行，俄勒岡州這項法例，在加州聯邦上訴法庭曾經勝訴，因此上訴法庭認為，容許當局在庇護所無法收容下，對露宿街頭的人罰款，等如慘無人道的懲罰。

但聯邦最高法院多數派大法官有不同的意見，由保守派大法官Neil Gorsuch撰寫的裁決書指出，無家可歸的問題很複雜，有許多因素，而少數幾位聯邦法官不能“匹配”美國民眾的集體智慧，去處理這個棘手的社會問題，迫於無奈露宿街頭的人，在遭到處罰時，可以用“不得不辯護”的理由來抗辯，在這個情況中所謂“不得不辯護”的理由，就是指別無選擇只能露宿街頭。

持異議的自由派大法官Sonia Sotomayor就認為，露宿街頭是生理需要而不是犯罪，而無家可歸是當前許多美國民眾所面對的現實。

主流媒體指出，正因為這個原因，全國各地受無家可歸問題困擾的城市，都密切關注聯邦最高法院的裁決，當中加州最關注，因為加州的露宿者人數，佔全國無家可歸人口的三分一。

加州州長紐森就認為，最高法院的裁決，容許地方政府有權將顯然不安全的紮營從街道上移除。

紐森指，多年來法律上的含糊，令到地方官員被綁住雙手，無從處理露宿問題。

不過同是民主黨人的洛杉磯市長Karen Bass就批評週五的裁決，認為當局無法用懲罰或拘捕手段解決或掩飾問題，或將露宿者趕到別處棲身，而終極解決方案是協助無家可歸者聯繫上有關的服務找到住屋。

為露宿者發聲的陣營也認為，處罰露宿者只會令情況惡化，聯邦住屋部的數據顯示，目前全國平均每一晚，都有超過65萬人露宿街頭，人數比2022年至2023年增加了12%。

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