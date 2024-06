【全國新聞】聯邦最高法院裁定俄勒岡州可對在戶外露宿的無家可歸者罰款

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五裁定,俄勒岡州可以對在戶外露宿的無家可歸者處以罰款,全國各地被無家可歸者問題困擾的城市,正密切關注案件。

聯邦最高法院週五以6比3票裁定,俄勒岡州的「反露營」法可行,俄勒岡州這項法例,在加州聯邦上訴法庭曾經勝訴,因此上訴法庭認為,容許當局在庇護所無法收容下,對露宿街頭的人罰款,等如慘無人道的懲罰。

但聯邦最高法院多數派大法官有不同的意見,由保守派大法官Neil Gorsuch撰寫的裁決書指出,無家可歸的問題很複雜,有許多因素,而少數幾位聯邦法官不能“匹配”美國民眾的集體智慧,去處理這個棘手的社會問題,迫於無奈露宿街頭的人,在遭到處罰時,可以用“不得不辯護”的理由來抗辯,在這個情況中所謂“不得不辯護”的理由,就是指別無選擇只能露宿街頭。

持異議的自由派大法官Sonia Sotomayor就認為,露宿街頭是生理需要而不是犯罪,而無家可歸是當前許多美國民眾所面對的現實。

主流媒體指出,正因為這個原因,全國各地受無家可歸問題困擾的城市,都密切關注聯邦最高法院的裁決,當中加州最關注,因為加州的露宿者人數,佔全國無家可歸人口的三分一。

加州州長紐森就認為,最高法院的裁決,容許地方政府有權將顯然不安全的紮營從街道上移除。

紐森指,多年來法律上的含糊,令到地方官員被綁住雙手,無從處理露宿問題。

不過同是民主黨人的洛杉磯市長Karen Bass就批評週五的裁決,認為當局無法用懲罰或拘捕手段解決或掩飾問題,或將露宿者趕到別處棲身,而終極解決方案是協助無家可歸者聯繫上有關的服務找到住屋。

為露宿者發聲的陣營也認為,處罰露宿者只會令情況惡化,聯邦住屋部的數據顯示,目前全國平均每一晚,都有超過65萬人露宿街頭,人數比2022年至2023年增加了12%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。