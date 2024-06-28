【全國新聞】拜登承認年紀大首場辯論表現差 但強調勝任總統職務

June 28, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Facebook / Joe Biden)

【KTSF 嚴劍蓉報導】

拜登與特朗普週五分別出席競選拉票活動，特朗普乘勢抨擊拜登無能，拜登也承認自己年紀大，週四晚的辯論表現差，但強調他可以勝任總統職務。

拜登週五出席在北卡羅萊納州的拉票活動，狀態明顯比前一晚好。

鑑於拜登在週四晚的辯論表現差，令民主黨人擔心是否應更換參選人。

拜登週五在活動上承認年紀大，週四晚的辯論表現差。

拜登說：「我知道我不年輕了，說實話，我知道，我走路沒以前輕易，我說話沒以前暢順，辯論也沒以前那樣，但是我知道我會什麼，我會說出真相。」

拜登說，他會分辨是非對錯，知道如何履行總統職務，懂得如何把事情做好。

拜登說：「我知道就如很多美國人都知道，當你被打倒，你馬上站起來。」

拜登表示，他帶領國家走出疫情，成為全球最強勁的經濟，他懂得如何鼓動全世界，對抗俄羅斯普田，捍衛自由，令世界在未來多年都可保持安全和自由，拜登強調他可以勝任總統職務。

拜登說：「這次選舉的選擇很簡單，特朗普會破壞民主，我會捍衛民主。」

拜登亦抨擊特朗普在週四晚的辯論中滿口謊言。

拜登說：「你們昨晚有看特朗普嗎？我估計他說了，我真心覺得他刷新了新紀錄，這是在一場辯論中講了最多謊言，他謊稱創造了最強大的經濟，他也就疫情說謊，他拙劣的政策殺死了數以百萬計的人。」

另一邊廂，週五在維珍尼亞州拉票的特朗普，就把握機會抨擊拜登是美國歷史上最無能的總統。

特朗普說：「有沒有看昨晚的辯論？很重要的一場，就像你們昨晚從電視上看到，我們勝了重大一仗，對手看上去是會破壞我們的國家，他是最差的、最腐敗，是美國歷史上最無能的總統。」

爭取再次入主白宮的特朗普認為，週四晚兩人首次的面對面對壘，突顯拜登不適合連任。

特朗普說：「每名選民今日都應自問，不是拜登是否能完成90分鐘的辯論，而是美國是否能存活，若讓狡詐的拜登再在白宮多做四年。」

不過特朗普表示，他認為民主黨不會找其他人出馬換走拜登。

特朗普說：「昨晚的辯論後很多人說拜登要退選，但事實是，我不相信會發生這事，因為論民調的支持度，他比任何民主黨人都高。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*