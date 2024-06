【全國新聞】拜登承認年紀大首場辯論表現差 但強調勝任總統職務

【KTSF 嚴劍蓉報導】

拜登與特朗普週五分別出席競選拉票活動,特朗普乘勢抨擊拜登無能,拜登也承認自己年紀大,週四晚的辯論表現差,但強調他可以勝任總統職務。

拜登週五出席在北卡羅萊納州的拉票活動,狀態明顯比前一晚好。

鑑於拜登在週四晚的辯論表現差,令民主黨人擔心是否應更換參選人。

拜登週五在活動上承認年紀大,週四晚的辯論表現差。

拜登說:「我知道我不年輕了,說實話,我知道,我走路沒以前輕易,我說話沒以前暢順,辯論也沒以前那樣,但是我知道我會什麼,我會說出真相。」

拜登說,他會分辨是非對錯,知道如何履行總統職務,懂得如何把事情做好。

拜登說:「我知道就如很多美國人都知道,當你被打倒,你馬上站起來。」

拜登表示,他帶領國家走出疫情,成為全球最強勁的經濟,他懂得如何鼓動全世界,對抗俄羅斯普田,捍衛自由,令世界在未來多年都可保持安全和自由,拜登強調他可以勝任總統職務。

拜登說:「這次選舉的選擇很簡單,特朗普會破壞民主,我會捍衛民主。」

拜登亦抨擊特朗普在週四晚的辯論中滿口謊言。

拜登說:「你們昨晚有看特朗普嗎?我估計他說了,我真心覺得他刷新了新紀錄,這是在一場辯論中講了最多謊言,他謊稱創造了最強大的經濟,他也就疫情說謊,他拙劣的政策殺死了數以百萬計的人。」

另一邊廂,週五在維珍尼亞州拉票的特朗普,就把握機會抨擊拜登是美國歷史上最無能的總統。

特朗普說:「有沒有看昨晚的辯論?很重要的一場,就像你們昨晚從電視上看到,我們勝了重大一仗,對手看上去是會破壞我們的國家,他是最差的、最腐敗,是美國歷史上最無能的總統。」

爭取再次入主白宮的特朗普認為,週四晚兩人首次的面對面對壘,突顯拜登不適合連任。

特朗普說:「每名選民今日都應自問,不是拜登是否能完成90分鐘的辯論,而是美國是否能存活,若讓狡詐的拜登再在白宮多做四年。」

不過特朗普表示,他認為民主黨不會找其他人出馬換走拜登。

特朗普說:「昨晚的辯論後很多人說拜登要退選,但事實是,我不相信會發生這事,因為論民調的支持度,他比任何民主黨人都高。」

