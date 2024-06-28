【全國新聞】拜登承認年紀大首場辯論表現差 但強調勝任總統職務

【KTSF 嚴劍蓉報導】

拜登與特朗普週五分別出席競選拉票活動，特朗普乘勢抨擊拜登無能，拜登也承認自己年紀大，週四晚的辯論表現差，但強調他可以勝任總統職務。

拜登週五出席在北卡羅萊納州的拉票活動，狀態明顯比前一晚好。

鑑於拜登在週四晚的辯論表現差，令民主黨人擔心是否應更換參選人。

拜登週五在活動上承認年紀大，週四晚的辯論表現差。

拜登說：「我知道我不年輕了，說實話，我知道，我走路沒以前輕易，我說話沒以前暢順，辯論也沒以前那樣，但是我知道我會什麼，我會說出真相。」

拜登說，他會分辨是非對錯，知道如何履行總統職務，懂得如何把事情做好。

拜登說：「我知道就如很多美國人都知道，當你被打倒，你馬上站起來。」

拜登表示，他帶領國家走出疫情，成為全球最強勁的經濟，他懂得如何鼓動全世界，對抗俄羅斯普田，捍衛自由，令世界在未來多年都可保持安全和自由，拜登強調他可以勝任總統職務。

拜登說：「這次選舉的選擇很簡單，特朗普會破壞民主，我會捍衛民主。」

拜登亦抨擊特朗普在週四晚的辯論中滿口謊言。

拜登說：「你們昨晚有看特朗普嗎？我估計他說了，我真心覺得他刷新了新紀錄，這是在一場辯論中講了最多謊言，他謊稱創造了最強大的經濟，他也就疫情說謊，他拙劣的政策殺死了數以百萬計的人。」

另一邊廂，週五在維珍尼亞州拉票的特朗普，就把握機會抨擊拜登是美國歷史上最無能的總統。

特朗普說：「有沒有看昨晚的辯論？很重要的一場，就像你們昨晚從電視上看到，我們勝了重大一仗，對手看上去是會破壞我們的國家，他是最差的、最腐敗，是美國歷史上最無能的總統。」

爭取再次入主白宮的特朗普認為，週四晚兩人首次的面對面對壘，突顯拜登不適合連任。

特朗普說：「每名選民今日都應自問，不是拜登是否能完成90分鐘的辯論，而是美國是否能存活，若讓狡詐的拜登再在白宮多做四年。」

不過特朗普表示，他認為民主黨不會找其他人出馬換走拜登。

特朗普說：「昨晚的辯論後很多人說拜登要退選，但事實是，我不相信會發生這事，因為論民調的支持度，他比任何民主黨人都高。」

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