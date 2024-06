【灣區新聞】最高法院允許地方政府取締無家者非法紮營 灣區有市府官員對裁決表歡迎

【KTSF 歐志洲的報導】

針對聯邦法院允許地方政府取締無家可歸人士非法紮營的行動,面對嚴重無家可歸問題的灣區,一些市府官員對這裁決表示歡迎。

數據顯示,加州目前有大約181,000個無家可歸人士,這是全國數字的三成,灣區9個縣則估計有37,000人無家可歸。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示,會在清除無家可歸人士的紮營地之前,給他們提供庇護床位和相關服務,但是聯邦最高法院現在允許市府對非法紮營人士開罰單,甚至逮捕屢次拒絕床位服務的人,馬漢表示,要給無家可歸人士選擇接受庇護服務,或離開聖荷西。

馬漢說:「這裁決不會改變我們的處理方式,但是闡明雙方的責任,政府方面,必須提供庇護所和治療服務,而個人方面則必須搬進室內,我們有權要人守法。」

舊金山市府律師邱信福發表聲明表示,需要一些時間來研究這項裁決中的細節,給市府制定一套符合裁決的方針。

舊金山市長布里德則表示,在和市府律師商討之後,制定針對清除無家可歸人士紮營地的新政策。

而奧克蘭市長盛桃則表示,將加強管制紮營方面的政策,以確保其他城市不會把他們的問題推給比鄰的城市處理。

而無家可歸權益組織All Home則發表聲明表示,對裁決失望,把錯誤的解決問題方法交出來,一些組織也表示將會提出其他訴訟。

