【灣區新聞】最高法院允許地方政府取締無家者非法紮營 灣區有市府官員對裁決表歡迎

【KTSF 歐志洲的報導】

針對聯邦法院允許地方政府取締無家可歸人士非法紮營的行動，面對嚴重無家可歸問題的灣區，一些市府官員對這裁決表示歡迎。

數據顯示，加州目前有大約181,000個無家可歸人士，這是全國數字的三成，灣區9個縣則估計有37,000人無家可歸。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，會在清除無家可歸人士的紮營地之前，給他們提供庇護床位和相關服務，但是聯邦最高法院現在允許市府對非法紮營人士開罰單，甚至逮捕屢次拒絕床位服務的人，馬漢表示，要給無家可歸人士選擇接受庇護服務，或離開聖荷西。

馬漢說：「這裁決不會改變我們的處理方式，但是闡明雙方的責任，政府方面，必須提供庇護所和治療服務，而個人方面則必須搬進室內，我們有權要人守法。」

舊金山市府律師邱信福發表聲明表示，需要一些時間來研究這項裁決中的細節，給市府制定一套符合裁決的方針。

舊金山市長布里德則表示，在和市府律師商討之後，制定針對清除無家可歸人士紮營地的新政策。

而奧克蘭市長盛桃則表示，將加強管制紮營方面的政策，以確保其他城市不會把他們的問題推給比鄰的城市處理。

而無家可歸權益組織All Home則發表聲明表示，對裁決失望，把錯誤的解決問題方法交出來，一些組織也表示將會提出其他訴訟。

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