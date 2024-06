【全國新聞】聯邦最高法院限制檢察當局以妨礙官方程序起訴國會騷亂事件350名被告

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五作出重大裁決,限制檢察當局以妨礙官方程序罪名追究1月6日國會騷亂事件中350名被告,當中可能涉及不當起訴,有關案件可能需要重新審理案件。

聯邦最高法院週五以6比3票,裁定下級法院必須檢視多宗2021年1月6日衝擊國會大樓的個人案件,是否可以引用「妨礙官方程序」這個罪名來起訴。

有關當局以這個罪名檢控大約330人,指控他們妨礙國會當日對2020年大選的確認程序。

但抗辯一方則認為,妨礙法的立法原意在於防止在某宗案件審訊前或調查期間證據遭到篡改,而不是用於選舉結果認證。

聯邦最高法院多數大法官認同抗辯一方的觀點,他們這項裁決,不但意味著這些案件可能要重審,同時也可能影響對特朗普的檢控。

特朗普被指控違反相同的妨礙罪名,但原因與騷亂者不同,所以影響特朗普的程度比預期小。

這項裁決有兩名特朗普提名的大法官Neil Gorsuch和Brett Kavanaugh加入了多數意見,但另一面,特朗普任命的大法官Amy Coney Barrett就持異議。

