北灣男女涉藏有大量疑似失竊汽車催化轉換器被捕

【KTSF 黃恩光報導】

北灣Marin縣警方拘捕一對居住在Novato的男女,懷疑他們藏有並出售大量疑似是偷回來的汽車催化轉換器。

Marin縣警根據居民提供的線報,上周三搜查位於Binford路的自助儲物倉庫,發現男疑犯和他的女友正在切割汽車催化轉換器,警方估計現場有幾百個催化轉換器,也有證據顯示該地點從前用來做汽車零件解體。

Suspected Catalytic Converter Fence Operation Discovered in Novato. The receipts showed the suspects had sold over 2,500 catalytic converters for several hundred thousand dollars. A press release is on our website. This investigation is ongoing. pic.twitter.com/zWbNcpXSiY — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) March 26, 2021

警方調查後發現,這些催化轉換器並不是合法得來的,相信是偷來的,因為被捕的男女並未能依法提供催化轉換器的紀錄和收據,兩人面對藏有賊贓、沒有保存催化轉換器的買賣單據,以及無牌從事汽車解體等控罪。

警方表示,現場搜到的300個催化轉換器之中,有60個是豐田Prius型號,而這型號的催化轉換器,近年成為賊人下手的目標,因為看中裡面的貴重金屬。

警方指出,兩名疑犯今年1月以來已經向南加州一個回收商售賣超過2,500個汽車催化轉換器,從而賺到幾十萬元。

